Один глаз голубой, другой зеленый: обычная кошка оказалась редкой генетической химерой

Спасенная Клео может быть редкой генетической химерой

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Кошка Клео имеет необычную внешность: на ее мордашке сочетаются рыжие, белые и темные полосы, один глаз голубой, а другой желто-зеленый. Однако настоящим сюрпризом для хозяев стали сведения по ветеринарной документации, которые они узнали после того, как забрали животное из приюта.

Об этом пишет Bored Panda.

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Какую необычную особенность обнаружили в крови кошки

Семья приютила Клео в декабре 2025 года в американском приюте North Shore Animal League of America. Просматривая медицинские документы любимицы, хозяева встретили результаты анализа крови, согласно которым примерно 70% исследованных клеток имели женский набор половых хромосом XX, а 30% — мужской XY.

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В ветеринарной документации также отметили интерсекс особенность развития половой системы. При стерилизации животному удалили мужские репродуктивные органы. Вместе с тем, ветеринары не выявили проблем с мочевыводящей системой и не прогнозировали долгосрочных осложнений, связанных с этой особенностью.

Семья предполагает, что Клео может являться генетической химерой. Так называют организм, в котором сосуществуют клетки с разным генетическим набором, происходящие от двух отдельных оплодотворенных яйцеклеток, слившихся на раннем этапе развития эмбриона.

Однако сам анализ крови еще не доказывает, что Клео является такой химерой. Среди других возможных объяснений — кровяной химеризм, когда различные клеточные линии обнаруживаются только в крови, и мозаицизм, при котором генетически отличные клетки возникают из одной оплодотворенной яйцеклетки. Чтобы установить точный механизм, требуются дополнительные исследования других тканей.

Почему у Клео разноцветные глаза и необычный мех

Одной из самых заметных особенностей кошки является полная гетерохромия — разная окраска радужок. В одной из глаз голубая радужка, в другой — желто-зеленая. Такая особенность обычно не влияет на зрение животного.

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Как объясняет журнал Current Biology, необычное сочетание цветов шерсти также не является самостоятельным доказательством химеризма. У черепаховых и трехцветных кошек оранжевые и темные участки могут формироваться из-за случайной инактивации одной из двух Х-хромосом в разных клетках кожи.

Хозяева также предполагают, что на узор шерсти Клео могла повлиять соматическая мутация — генетическое изменение, которое возникает уже после оплодотворения и присутствует только в части клеток. Однако это предположение пока не подтверждено отдельным генетическим анализом.

Интересно, что в марте 2026 года ученые описали другой случай кошачьего XX/XY-химеризма. Генетики исследовали кровь, волосяные фолликулы и слюну трехцветного кота и подтвердили наличие двух клеточных линий в разных тканях. Этот случай показывает, что настоящий химеризм у кошек возможен, но не подтверждает такой диагноз у Клео.

Необычные кошки и генетические открытия — истории животных

Генетическая особенность, отвечающая за рыжую окраску домашних кошек, оставалась загадкой для ученых более 60 лет. В октябре 2026 года две независимые группы исследователей нашли генетический механизм появления рыжей шерсти и объяснили, почему полностью рыжих кошек гораздо меньше котов.

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На японском острове Цусима исследователи заметили у редких леопардовых кошек необычно короткие хвосты. Генетический анализ не подтвердил скрещивания с домашними животными, поэтому происхождение этого необычного признака пока остается загадкой.

А в Боливии генетики обнаружили новый вид дикой кошки, которую первоначально приняли за обычное домашнее животное. Необычные пропорции морды, округлые уши и пятнистая окраска помогли специалистам распознать ранее неизвестного представителя кошачьих.

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