Один из крупнейших аэропортов Японии был заблокирован из-за ножниц: что произошло

В Японии произошел досадный инцидент, заблокировавший работу одного из крупнейших аэропортов Шин-Читосе.

В Японии работу аэропорта заблокировали ножницы, которые украли. Воровство произошло в магазине рядом с выходом на посадку.

Об этом пишет BBC.

Пока шли поиски пропавшего товара, в аэропорту образовались большие очереди, поскольку пассажиры были вынуждены повторно проходить проверку на безопасность. Как следствие, пришлось отменить 36 рейсов и отложить еще 201 полет.

Многие пассажиры как раз возвращались после ежегодного японского праздника Бон. Однако после отмены рейсов им пришлось ждать следующего самолета.

После этого инцидента Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма обратилось в аэропорты префектуры Хоккайдо, где и расположен аэродром Шин-Читосе, с просьбой расследовать причину инцидента и предотвратить подобные случаи.

Судьба ножниц оказалась интересной. Они пропали в субботу, 17 августа, а нашли их на следующий день, 18 августа.

Пользователи соцсетей высоко оценили реакцию аэропорта на инцидент. Многие из них заявили, что это подтвердило их уверенность в безопасности полетов в Японии.

Напомним, женщина из Новой Зеландии подала на своего парня в суд после того, как он не отвез ее в аэропорт, из-за чего она опоздала на рейс.

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