Один из лучших пляжей мира обнаружили в стране, которую туристы часто обходят: что в нем особенного

Пляж Нуси Иранджа на Мадагаскаре признали лучшим в Африке и четвертым среди лучших пляжей мира 2026 года. Локация опередила популярные курорты Италии, Греции, Маврикия и Южной Африки, хотя сама островная страна редко входит в число самых популярных туристических направлений континента.

Об этом сообщило издание Express.

Недавно опубликовали рейтинг 50 лучших пляжей мира за 2026 год. Первое место в списке занял пляж на Филиппинах, а четвертое — Нуси Иранджа на Мадагаскаре, который также получил звание лучшего пляжа Африки.

Несмотря на то, что туристы часто выбирают для пляжного отдыха в Африке Египет, Кению, Танзанию или Мозамбик, лучший пляж континента в этом году расположен именно на Мадагаскаре — островном государстве у восточного побережья Африки.

В рейтинге Нуси Иранджа описывают как «действительно уникальное место», состоящее из двух островов — Носи-Иранджа-Бе и Носи-Иранджа-Кели.

Главной особенностью пляжа называют двухкилометровую песчаную косу, которая во время отлива соединяет два острова. Когда вода поднимается, песчаная полоса исчезает под водой.

В сообщении также отмечается, что Нуси Иранджа известен бирюзовой водой, белым песком и морскими черепахами, которые часто гнездятся на побережье.

Нуси Иранджа занял более высокое место в рейтинге, чем пляж Ле-Мурн на Маврикии и пляж Боулдерс в Южной Африке.

В то же время туристов призывают быть осторожными во время путешествия на Мадагаскар. В рекомендациях Министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что в стране распространены насильственные ограбления, а иностранцы часто становятся мишенями преступников.

В ведомстве сообщают, что случаи нападений случались даже днем. Туристам советуют быть особенно внимательными на изолированных и отдаленных пляжах, не путешествовать в одиночку и по возможности пользоваться услугами опытных туроператоров.

Также в рекомендациях предупреждают о вооруженных ограблениях на главных дорогах, особенно ночью и за пределами крупных городов. Путешественникам рекомендуют пользоваться транспортом, организованным отелями или проверенными операторами.

Отдельно туристов призывают избегать местных многоместных такси из-за риска ограблений. Если произошло нападение, в рекомендациях советуют не сопротивляться, поскольку нападавшие могут быть вооруженными.

Также сообщается о случаях, когда преступники выдавали себя за полицейских, поэтому путешественникам рекомендуют проверять удостоверения у сотрудников службы безопасности или полиции.

