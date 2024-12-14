Один из самых известных круизных лайнеров в мире затопят: названа уникальная причина (фото)

Один из самых известных круизных лайнеров в мире, SS United States, должен быть намеренно затоплен властями по очень уникальной причине.

Об этом пишет LADbible.

Построенный в начале 1950-х годов, списанный океанский лайнер был самым быстрым, принимая известных гостей, среди которых Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали.

Больше таких известных кораблей, как "Титаник", он был продан со скидкой почти через 20 лет, в 1969-м; эта новость удивила многих, ведь круизы на него уже были забронированы на 1970 год и дальше.

За кулисами корабль приходил в упадок и не поддерживался должным образом, а большинство его внутренней мебели было продано.

Лайнер SS United States / Фото: Getty Images

Теперь, 55 лет спустя, корабль пытаются затопить официальные лица в США.

Затопление SS United States

Разрешения на это еще не получены, но планы затопления старого корабля уже близки к завершению. Сейчас он находится в Филадельфии, но планируется перевезти огромное судно в флоридский порт Дестин-Форт-Уолтон-Бич. Там его затопят на дне Мексиканского залива.

Причина затопления

Прежде чем доставить корабль в Флориду, его нужно будет отремонтировать, а в таком состоянии его невозможно переместить.

Кроме проблем со структурой, он не водонепроницаем, имеет неопределенное состояние буксировки и смещен центр веса. Как следствие, его нельзя будет сдвинуть с места годами.

Но когда он будет затоплен, это будет по уважительной причине, поскольку ожидается, что SS United States станет убежищем для дикой природы для морских жителей.

Лайнер SS United States / Фото: Getty Images

Дженнифер Адамс, директор по туризму округа Окалуса, сказала: "Это будет отличным дополнением к нашим искусственным рифам и затонувшим кораблям и обеспечит необходимую среду обитания для рыбы".

Проблемы с кораблем

Округ Окалуса купил круизный лайнер за 10 000 000 долларов в октябре в 2024 году. Сообщается, что корабль будет в считанных метрах от столкновения с ключевым мостом – массивным мостом Уолта Уитмена через реку Делавер в Филадельфии.

Об этом говорится в заявлении Администрации речного порта Делавер, эксплуатирующей и обслуживающей местные мосты: "Пока мы не были проинформированы о каких-либо изменениях в ранее установленных разрешениях и не получали сообщения об отличиях, которые могли бы повлиять на наши мосты".

Доберется ли он туда целым и невредимым, еще предстоит выяснить, ведь круизный лайнер стоит брошенным с 1996 года.

В 2021 году тогдашним владельцам было предложено найти новое место для корабля после того, как они прекратили платить арендную плату.

Напомним, у берегов Калифорнии обнаружили обломки корабля-призрака Тихого океана. Его затопили после второй мировой войны.

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