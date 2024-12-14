Один из самых известных круизных лайнеров в мире затопят: названа уникальная причина (фото)

Лайнер SS США является знаковой частью истории США.
Один из самых известных круизных лайнеров в мире, SS United States, должен быть намеренно затоплен властями по очень уникальной причине.
Об этом пишет LADbible.
Построенный в начале 1950-х годов, списанный океанский лайнер был самым быстрым, принимая известных гостей, среди которых Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали.
Больше таких известных кораблей, как "Титаник", он был продан со скидкой почти через 20 лет, в 1969-м; эта новость удивила многих, ведь круизы на него уже были забронированы на 1970 год и дальше.
За кулисами корабль приходил в упадок и не поддерживался должным образом, а большинство его внутренней мебели было продано.
Теперь, 55 лет спустя, корабль пытаются затопить официальные лица в США.
Затопление SS United States
Разрешения на это еще не получены, но планы затопления старого корабля уже близки к завершению. Сейчас он находится в Филадельфии, но планируется перевезти огромное судно в флоридский порт Дестин-Форт-Уолтон-Бич. Там его затопят на дне Мексиканского залива.
Причина затопления
Прежде чем доставить корабль в Флориду, его нужно будет отремонтировать, а в таком состоянии его невозможно переместить.
Кроме проблем со структурой, он не водонепроницаем, имеет неопределенное состояние буксировки и смещен центр веса. Как следствие, его нельзя будет сдвинуть с места годами.
Но когда он будет затоплен, это будет по уважительной причине, поскольку ожидается, что SS United States станет убежищем для дикой природы для морских жителей.
Дженнифер Адамс, директор по туризму округа Окалуса, сказала: "Это будет отличным дополнением к нашим искусственным рифам и затонувшим кораблям и обеспечит необходимую среду обитания для рыбы".
Проблемы с кораблем
Округ Окалуса купил круизный лайнер за 10 000 000 долларов в октябре в 2024 году. Сообщается, что корабль будет в считанных метрах от столкновения с ключевым мостом – массивным мостом Уолта Уитмена через реку Делавер в Филадельфии.
Об этом говорится в заявлении Администрации речного порта Делавер, эксплуатирующей и обслуживающей местные мосты: "Пока мы не были проинформированы о каких-либо изменениях в ранее установленных разрешениях и не получали сообщения об отличиях, которые могли бы повлиять на наши мосты".
Доберется ли он туда целым и невредимым, еще предстоит выяснить, ведь круизный лайнер стоит брошенным с 1996 года.
В 2021 году тогдашним владельцам было предложено найти новое место для корабля после того, как они прекратили платить арендную плату.
Напомним, у берегов Калифорнии обнаружили обломки корабля-призрака Тихого океана. Его затопили после второй мировой войны.
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