Один случай на миллион: женщина с двумя матками родила по ребенку с каждой

Иметь две матки – чрезвычайно редкое явление, а успешно родить из обоих – еще более редкое.

Женщина на северо-западе Китая, родившаяся с редкой медицинской проблемой – двумя матками, в сентябре родила двойню с обоих органов.

Об этом сообщает SCMP.

Женщина по фамилии Ли имеет болезнь, которой страдают лишь 0,3 процента женщин во всем мире. Обе ее матки были полностью сформированы и имели яичники и яйцеводы. Состояние двойных яичников встречается очень редко, но реже женщина может успешно родить ребенка.

Ли родила мальчика и девочку в начале сентября в больнице №4 города Сиань в провинции Шэньси, когда была на восьмом с половиной месяце беременности.

"Беременность в каждой из двух маток путем природного зачатия – это очень редкое явление. Мы слышали лишь о нескольких таких случаях как в Китае, так и за рубежом. Еще реже женщина с таким состоянием успешно рождает после 37 недель", — прокомментировала старшая акушерка больницы Цай Ин, добавив, что это "один случай на миллион".

Обычно женщины с двумя матками не испытывают симптомов, пока не забеременеют. Во время беременности у них повышен риск повторных выкидышей, преждевременных родов, недоразвития плода и послеродовых кровотечений.

Ли, возраст которой не разглашается, уже была беременна раньше, но на 27 неделе беременности у нее случился выкидыш из-за неустановленных факторов, говорится в сообщении.

После того, как Ли забеременела в январе, медики разработали тщательный план по обеспечению ее безопасности.

Дети родились здоровыми, мальчик весил 3,3 кг, а девочка – 2,4 кг. Во время родов врачи провели операцию кесарева сечения.

Ли и ее малышей выписали из больницы четыре дня спустя после рождения.

Напомним, ребенок родился во время полета на борту самолета и получил пожизненные бесплатные билеты. Младенец появился на свет во время рейса авиакомпании EgyptAir.

Читайте также: