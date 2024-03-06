Одинаковые внешность, одежда и даже имена с фамилиями: мужчина встретил в самолете свою копию (фото)

Пассажир самолета, вероятно, подумал, что полетел в параллельное измерение, сидя рядом со своим двойником, который имел такую же внешность, одежду и даже имя.

58-летний Марк Гарланд рассказал South West News Service об удивительной встрече, которая состоялась 2 марта во время полета из Лондона в Бангкок.

Водитель автобуса, родом из Троубриджа, Великобритания, как сообщается, проходил регистрацию на свой рейс, когда агенты на посадке с удивлением сказали ему, что он уже зарегистрировался. Лишь позже сотрудники поняли, что одним рейсом летели два Марка Гарланда.

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Вторым был 62-летний строитель из Уормли, Бристоль, который был точной копией своего младшего коллеги с похожими чертами лица и такой же лысиной.

Марк-младший пояснил, что сотрудник стойки регистрации, очевидно, не указал номер бронирования и зарегистрировал своего двойника, что первоначально повлекло за собой определенное волнение.

"Я простоял у стойки регистрации 40 минут, пока они пытались решить проблему", — сетовал транзитный сотрудник. "Потом нам пришлось рано идти к выходу на посадку, чтобы обнаружить наши случаи".

Тогда двойники встретились лично — опыт, заставивший их посмотреть в зеркало.

"Я был в шоке тем, насколько это странно", — сказал младший Марк, увидев своего дублера в полете. "Люди говорили, что мы можем быть братьями. Я сказал: "Смотри, я Марк Гарланд", показывая ему свой паспорт, и он начал смеяться, открыл свой паспорт и показал мне свое имя".

Марки Гарланды / Фото: SWNS

Затем они в шутку начали обвинять друг друга в том, что создали так много "проблем".

Старший Марк был также ошеломлен этой встречей, восклицая: "Это было безумие – я никогда не видел ничего подобного. Я подхожу к столу и вижу парня, который выглядит так же, как я, но он немного больше меня", — сказал строитель, прежде чем дерзко пошутить. "Я красивее".

Младший и старший Марк случайно решили поехать в Таиланд на каникулы на четыре и три недели соответственно. И на этом счастливый случай не закончился: когда пара села в самолет, они обнаружили, что сидят рядом друг с другом.

Они общались в течение 11,5-часового полета, во время которого поняли, что у них гораздо больше общего, чем просто совпадение имен и внешности. Эти двое жили всего в 15 минут и раньше неосознанно пересекались.

"Я водитель автобуса, и Марк сказал, что иногда пользуется моим автобусом", – сказал Марк.

Кроме того, оба мужчины имели по четыре ребенка, хотя водитель автобуса Марк никогда не был женат, а строитель Марк был разведен.

Они даже знали некоторых из тех же людей. "Один из моих коллег знает его и ходит с ним в паб", — сказал младший Марк.

И, конечно же, оба мужчины обожают Таиланд, каждый из них посещал этот рай Юго-Восточной Азии десятки раз.

"Я сказал ему, что был там 13 раз, а он сказал мне, что был 83 раза", – сказал старший Марк.

К концу полета пара стала настолько неразлучной, что Марк-младший "немного подремал у него на плече".

Теперь оба Марка считают, что это начало постоянной связи. "Эта случайная встреча сделала меня счастливым", — сказал водитель автобуса, который планирует поддерживать связь со своим старшим коллегой и встретиться за кружкой пива в Таиланде.

"Я нашел друга на всю жизнь", – поддержал старший Марк.

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