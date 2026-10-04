Одинокая пенсионерка в Чернобыльской зоне: блогер показал, как живет бабушка Маша

Как бабушка Маша живет в Чернобыльской зоне

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Украинский блогер, который активно исследует Чернобыльскую зону, наткнулся на одинокую пенсионерку, которая там живет. Блогера зовут Владислав Резнов. Он показал, что наткнулся в селе Куповатое на дом одинокой бабушки Маши. Мужчина пообщался с пенсионеркой и узнал, как она занимается хозяйством и почему живет одна в зоне отчуждения.

Подробностями блогер поделился в Instagram.

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Пенсионерка живет сама в Чернобыльской зоне: как это произошло

Бабушка гостеприимно приняла блогера и даже устроила экскурсию по собственному дому. В центре дома стоит большая традиционная печь, а интерьер украшают многочисленные яркие ковры и вышитые полотенца. Кажется, что время в этом доме остановилось в середине прошлого века.

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«Вот так живут бабушки в Чернобыле», — заявил блогер в начале своего обзора.

Несмотря на то, что Зона отчуждения годами вызывает ассоциации с трагедией, пустотой и опасностью, за ее ограждением все равно бурлит жизнь. После катастрофы на ЧАЭС в 1986 году часть местных жителей так и не смогла окончательно попрощаться с родными домами.

И, несмотря на официальные запреты, люди самовольно вернулись на родину — так появилось явление «самоселов». Люди не смогли покинуть родной дом даже после экологической катастрофы.

Сегодня большинство самоселов — это пожилые женщины-долгожительницы. Ежегодно количество населения здесь, к сожалению, уменьшается. Женщины живут в полной изоляции: берут воду из колодцев и обрабатывают огороды. Самые необходимые продукты и лекарства им периодически доставляют волонтеры или спасатели ГСЧС.

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Одним из нескольких населенных пунктов, где до сих пор есть жизнь, это именно село Куповатое. Здесь несколько пенсионерок десятилетиями заботятся о своем уюте и доме.

В доме бабушки Маши особенно — на стенах висят иконы, кровати застелены коврами, повсюду развешаны вышиванки и стоит старинная мебель. В то же время в доме иногда есть свет, встречается современная бытовая техника и есть другие полезные повседневные вещи.

Вокруг дома — образцовый порядок, ведь двор украшают цветы, на огороде растет вкусненькое и кое-где стоит то, что уцелело за годы.

К местным жительницам регулярно приезжают ученые, экспедиции и путешественники. Гости часто хотят зафиксировать их воспоминания и своими глазами увидеть, что в Зоне отчуждение кто-то живет. Именно эти несколько женщин могут рассказать о жизни здесь до катастрофы — они остались последними живыми носителями истории и памяти Полесья.

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Чернобыльская зона: последние новости

Напомним, в 1998–1999 годах в Чернобыльскую зону отчуждения завезли 31 лошадь Пржевальского из заповедника «Аскания-Нова» и Лозовского конного завода, чтобы восстановить популяцию исчезнувшего в дикой природе вида. Несмотря на тяжелую акклиматизацию, гибель части животных и браконьерство, основу будущего стада составили лишь 17 лошадей.

Животные сформировали естественные социальные группы — гаремные табуны и группы самцов, и со временем пересекли реку Припять, образовав новую популяцию на белорусской стороне.

Согласно исследованиям, опубликованным в Theriologia Ukrainica, к 2018 году численность лошадей в украинской части зоны возросла по меньшей мере до 137 особей, большинство из которых принадлежат уже к следующим поколениям. Животные успешно приспособились к зоне, освоив даже леса.

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