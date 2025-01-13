Одинокая женщина провела яркий отпуск, но даже не мечтала о том, что произошло дальше (фото)

Во время отпуска в Португалии женщина зашла в знакомство и получила больше, чем ожидала.

Одинокая британка Дженна Карр во время отдыха в Португалии познакомилась в приложении Tinder с "хорошим парнем, который тоже любил путешествовать". И то, что могло бы стать обычным одноразовым свиданием, в конце концов превратилось в семью с двумя детьми и путешествие по миру.

Историю Дженны передает Newsweek.

29 декабря Карр опубликовала видео в Instagram, обнародовав один день из своей жизни. С тех пор ролик пересмотрели тысячи пользователей, которые оставили более 8 тысяч. предпочтений и много других приятных реакций.

Фото: @thetravelmum/Instagram

"Вы встречаете местного парня на Tinder во время отпуска в Португалии, начинаете отношения на расстоянии, и все говорят, что из этого никогда ничего не выйдет, а теперь он отец", — подписала Карр свое видео.

Фото: @thetravelmum/Instagram

Что рассказала женщина о своем партнере

По словам Дженни, во время первого свидания между ними с нынешним мужчиной возникла мгновенная связь.

Тогда она училась на медицинском факультете в Англии, а ее новый партнер работал инженером в Португалии, что означало, что они могли встречаться только раз в месяц.

"Он был хорошим парнем, инженером, любил путешествовать и казался очень непринужденным во время разговора", — сказала она.

История любви

Между тем избранник Дженны увлекся "авантюрным характером" девушки и ее жаждой приключений.

"Я много путешествовала самостоятельно. Работала врачом за границей", — рассказала о себе женщина.

Несмотря на связь между людьми, их удаленность и стремительная карьера представляли серьезные препятствия для дальнейших отношений.

"Все говорили, что это пустая трата времени, потому что это никогда не сработает. Меня уверяли, что он никогда не переедет в Англию. Работа в Португалии для меня тогда тоже не была приоритетом". – вспоминает женщина.

Тем не менее, Карр и ее партнер были настроены решительно.

"Мне кажется, мы оба с самого начала поняли, что у нас есть что-то особенное, и поэтому прилагали усилия друг для друга. Мы общались каждый день в WhatsApp. Каждую ночь — видеозвонки. Общение стало самым важным для нас обоих", — добавила Дженна.

Так что пара составила план. После медицинской учебы Карра они отправились в путешествие на Бали и Филиппины на три месяца, дольше всего, что они когда-либо проводили вместе. Во время этого путешествия Карр забеременела, и пара начала строить планы по семейной жизни, которая была стабильной, но полной приключений.

"Мы купили дом и начали искать способы жить более свободной жизнью, чтобы мы могли быть вместе как семья без лишних ограничений", — добавила Дженна.

Теперь Карр и ее семья путешествуют по Мальдивам, одному из многих совместных путешествий.

"Важнее найти соответствующего спутника жизни. Это важнее, чем карьера, мнение других. Человек, с которым вы будете управлять всем" и является наибольшей ценностью", — такой совет всем, кто ищет свою половинку, дал Дженна.

"Да, трудно найти идеального для себя человека, но если вам все же повезет, не позволяйте такой глупости, как расстояние, все испортить", — добавила она.

Напомним и о благоприятных и неблагоприятных датах для свадьбы. Раньше мы писали о том, когда лучше жениться в 2025 году.

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