Одинокие женщины устраивают фотосессии с фальшивым беременным животом: странная причина тренда — фото

Критики предупреждают, что тренд может привести к нереалистичным ожиданиям других людей.

В Китае социальные сети охватила новая мода, когда молодые незамужние не беременные женщины надевают фальшивые животы ради фотосессий.

Об этом сообщает SCMP.

Так называемая тенденция заранее подготовленных фотосессий заключается в том, что женщины надеются зафиксировать важные моменты, пока они еще в расцвете сил.

Это шокировало многих китайских родителей, которые удивляются, как "незамужняя, но беременная", когда-то считавшееся позорным в традиционной китайской культуре, теперь стала популярной среди поколения Z.

В стране продолжает наблюдаться тенденция низкого уровня брачности и понижения рождаемости. За первые девять месяцев 2024 года только 4,75 миллиона пар зарегистрировали брак согласно данным Министерства гражданских дел.

Однако на фоне этого спада увлечение "готовыми фотографиями с беременности" получило общенациональную огласку после видео, размещенного в Интернете Мейзи Геге, представительницей поколения Z из провинции Хунань, имеющей более 5,7 миллиона подписчиков на одной из крупнейших социальных платформ.

13 октября она поделилась снимками с фотосессии для беременных: "Пока я еще стройна, я взяла фальшивый живот, чтобы сделать фото для беременных, и наслаждалась заранее подготовленной жизнью. Я даже сделала это со своей лучшей подругой!" – рассказала инфлюенсерша.

В Китае женщины устраивают фотосессии фальшивой беременности / Фото: Baidu

Увидевшая видео женщина сказала: "Я узнала что-то новое. Я куплю себе фальшивый живот и буду фотографироваться, пока я еще самая стройная!". На это блогерша ответила: "Это очень разумно".

Другая 26-летняя женщина рассказала, что уже сделала свои беременные фото в 23 года, несмотря на то, что еще не была замужем, а третья сказала, что сделала свадебные фото в 22 года, "на случай, если до 30 лет у нее появятся морщины".

В Китае женщины устраивают фотосессии фальшивой беременности / Фото: Baidu

Популярность таких фотографий обусловлена желанием женщин иметь хорошие фото беременности, независимо от изменений в теле на поздних сроках.

Однако общественность обеспокоена тем, что они укрепляют стандарты красоты "белых, стройных и молодых", способствуя обеспокоенности молодых матерей относительно внешнего вида и образа тела.

На фотографиях часто можно увидеть, что женщины должны сохранять молодую стройную фигуру во время беременности, что, по мнению критиков, является явно нереалистичным ожиданием.

Это увлечение вызвало шутливые и оживленные дискуссии среди китайских пользователей сети, и один человек сказал: "Я сфотографирую свой 70-й день рождения сейчас, а потом выложу их в социальные сети. Так я буду выглядеть моложе!". Другой пошутил: "Я найду время, чтобы сделать свои похоронные фотографии перед смертью".

Напомним, женщина пообещала развестись с любимым, который хочет назвать сына в честь породы собак. Люди не могли удержаться от смеха, услышав его вариант.

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