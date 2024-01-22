Одна близняшка колола ботокс в течение 20 лет, а другая – нет: как они выглядят (фото)

Уникальное исследование однояйцевых близнецов продемонстрировало один из самых ярких примеров того, как ботокс меняет внешний вид лица.

Об этом пишет Daily Mail.

За женщинами наблюдали почти 20 лет: одна делала инъекции ботокса дважды-трижды в год, а другая отказалась от процедуры.

В отчете, написанном пластическим хирургом из Беверли-Хиллз, сравнили несколько изображений каждой женщины в разное время.

Впервые их сфотографировали в 2006 году в возрасте 38 лет. На тот момент одной из близняшек за последние 13 лет сделали по меньшей мере 26 инъекций ботокса, а другой сделали несколько уколов.

Женщина слева жила без инъекций, а ее сестра справа регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

У регулярно проходившей процедуру близняшки кожа стала заметно гладче, а на лице появилось больше неглубоких морщин. В то же время у ее сестры были более глубокие морщинки на лбу и более заметные "гусиные лапки", когда она улыбалась.

Женщина слева жила без инъекций, а ее сестра справа регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

Затем их наблюдали в 2012 году, когда им было 44 года. У близняшки без ботокса было заметно больше лицо и более широкая челюсть, хотя непонятно, сыграл ли роль наполнитель.

Женщина слева жила без инъекций, а ее сестра справа регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

В ходе дальнейшего наблюдения обе сестры заявили, что постоянно пользовались солнцезащитным кремом, исключающим возможность того, что морщины могли быть вызваны длительным влиянием солнечных ультрафиолетовых лучей. Ни одна из них не использовала ретинол от морщин и не вела здоровый образ жизни.

Женщины жили на разных сторонах мира, где уровень солнечного света существенно отличался. Одна из них проживала в Мюнхене, где средний УФ индекс ниже по сравнению с Лос-Анджелесом, где проживала ее сестра.

Женщина слева жила без инъекций, а ее сестра справа регулярно колола ботокс / Фото: American Medical Association

Доктор Уильям Биндер, опубликовавший исследование, заявил, что "вероятно, долгосрочное лечение ботоксом способно предотвратить развитие импринтированных линий не только за счет подавления способности пациента сокращать целевую мышцу, но также, возможно, за счет модификации поведения".

"При длительном лечении пациент может привыкнуть к тому, что у него практически нет необходимости или возможности сокращать целевую мышцу, и в конце концов он может научиться избегать даже попыток его сокращения. Также считается, что, сняв таким образом механическое давление хронического сокращения мышц", можно облегчить ремоделирование кожи. Морщины образуются при сокращении мышц лица. В то же время с возрастом снижается выработка коллагена и эластина – белков, обеспечивающих структуру и эластичность кожи. Кожа становится более тонкой, сухой и менее способной сохранять форму, что приводит к образование морщин".

Читайте главные новости дня:

Инъекции ботокса пользуются огромной популярностью. Но инъекции не лишены риска. Уколы могут вызвать кровоподтеки, отеки и покраснения в месте введения иглы. А лицо может приобрести застывший вид, а также может появиться опущенность бровей или век. Более серьезные реакции – анафилаксия, одышка, головные боли и даже гриппоподобные симптомы.

Напомним, женщина, которая 40 лет носила солнцезащитный крем только на лице, шокировала видом шеи.

Читайте также: