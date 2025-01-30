Одна близняшка развелась, а другая – состояла в браке: как это повлияло на их внешность (фото)

Одна из сестер прожила в браке более трех десятилетий, в то время как другая развелась со своим партнером через 27 лет.

Переживание развода – одно из самых сложных испытаний, с которыми может столкнуть жизнь. Доктор Бахман Гюрон провел исследование, чтобы выяснить, влияет ли семейное положение на внешний вид.

Для этого он и его команда проанализировали однояйцевых близнецов, которые были замужем, и сравнили их с их братьями или сестрами, которые были разведены или холостяки, передает Unilad.

"Целью этого исследования было определить факторы окружающей среды, способствующие старению лица у однояйцевых близнецов", — говорится в сообщении

Доктор Гюрон, пластический хирург из Кливленда, штат Огайо, США, обнаружил, что близнецы, пережившие развод, выглядят старше на 1,7 года, чем их родные братья или сестры, которые не разводились.

54-летние женщины Джанет и Джин стали примером для исследования. Ученые обнаружили, что у Джин, которая развелась со своим партнером после 27 лет брака, были более темные мешки под глазами, а также "многочисленные и более глубокие вертикальные линии нахмуренных бровей" и ярко выраженные линии улыбки.

Джин / Фото: Dr. Bahman Guyuron/American Society of Plastic Surgeons

Джанет, с другой стороны, состарилась не столь резко, поскольку была счастлива в браке более трех десятилетий.

Джанет / Фото: Dr. Bahman Guyuron/American Society of Plastic Surgeons

Исследование хирурга показало, что проблемы в отношениях могут влиять на то, как мы выглядим, а хронический стресс повреждает ДНК и вызывает воспаление.

"Во время фестиваля "День близнецов" в Твинсбурге, штат Огайо, 186 пар однояйцевых близнецов заполнили комплексную анкету, после чего были получены цифровые изображения", — говорится в исследовании. "Группа экспертов просмотрела изображение независимо и зафиксировала разницу в возрасте близнецов и их чертах лица. Затем воспринятые возрастные отличия были соотнесены с многочисленными факторами".

Недавно было проведено исследование, показавшее, что развод родителей может иметь долгосрочные последствия для детей. Исследователи обследовали 13 000 взрослых американцев в возрасте от 65 лет и обнаружили, что у каждого девятого респондента, пережившего развод родителей в детстве, впоследствии было диагностировано потенциально смертельное заболевание. Это по сравнению с одним из 15 человек, чьи родители остались вместе.

Заболеванием, которое им диагностировали, был инсульт – болезнь, убивающая пять миллионов человек в год во всем мире.

Напомним, близнецы 12 недель тренировались с разницей в 20 мин и были шокированы результатом. Братья решили выяснить, стоит ли прилагать вдвое больше усилий.

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