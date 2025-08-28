Одна из авиакомпаний изменила правила для пассажиров: без чего вас не пустят на самолет

Самолет / © pexels.com

Авиакомпания Ryanair предупредила пассажиров об изменении правил: с 3 ноября для всех рейсов будут обязательны только цифровые посадочные талоны. Бумажные версии, распечатанные на дому, больше не будут приниматься.

Об этом пишет Daily Mail.

Как заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири , компания полностью отказывается от бумажных посадочных талонов. Он отметил, что 85–90% пассажиров уже пользуются смартфонами для посадки, и цель перевести всех на эту технологию.

По данным Ryanair, такой шаг позволит ежегодно экономить 300 тонн бумаги, а также упростит путешествия, поскольку все документы будут храниться в одном приложении. Кроме того, приложение myRyanair будет предоставлять пассажирам оперативные обновления в случае задержек или отмен рейсов.

Майкл О'Лири заверил, что пассажирам не стоит переживать из-за разряженного телефона или его потери. Если вы зарегистрировались на рейс онлайн до прибытия в аэропорт, компания выдаст вам бумажный посадочный талон бесплатно.

Некоторые страны, в частности Марокко , до сих пор требуют бумажные посадочные талоны. Ryanair будет принимать их на рейсах в эти направления. Авиакомпания уже договорилась о переходе на цифровой формат с Албанией, который вступит в силу с марта. Ryanair взимает плату до 55 фунтов стерлингов за регистрацию непосредственно в аэропорту вместо онлайн.

