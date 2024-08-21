Одна из известнейших историй вымирания: ученые выяснили, кем на самом деле была исчезнувшая птица додо (видео)

Несмотря на то, что нелетающая птица исчезла всего несколько веков назад, она остается одним из самых загадочных существ, когда-либо существовавших на нашей планете.

Возможно, самым известным вымиранием в истории человечества было вымирание в 17 веке птицы додо, которая не умела летать. Несмотря на то, что о додо написано множество научных статей, ученые более 400 лет спорили о том, кем были эти загадочные существа.

Об этом пишет IFLScience.

Додо были эндемиками острова Маврикий в Индийском океане. То есть эти птицы жили на клочке суши площадью менее двух тысяч квадратных километров и не встречались больше нигде в мире.

Они вымерли к 1693 году, менее чем через 100 лет после того, как голландцы открыли и колонизировали Маврикий в 1598 году. Птица, которая в конце концов оказалась родственником всем известных голубей, имела рост около 1 метра и была уничтожена крысами и свиньями, завезенными на остров европейцами.

Хотя после исчезновения уникальных додо прошло всего несколько сотен лет, до сих пор был найден только один полный скелет особи додо. Его обнаружил в 1903 году любитель-естествоиспытатель и по совместительству парикмахер Этьен Тириу у горы Ле-Пус на острове Маврикий.

Додо долгое время являлся предметом множества споров и ошибок. Некоторые исследователи вообще отрицали его существование и называли мифическим существом. Другие – приписывали почти каждые найденные останки птиц новому виду додо. В новом исследовании команда ученых под руководством доктора Нила Гостлинга из британского университета Саутгемптона изучила все доступные документы и исследования с момента открытия додо. В конце концов исследователи пришли к выводу, что в мире всегда существовал только один единственный вид додо.

Путаница в классификации этих птиц, "олицетворяющих собой разрушительный потенциал человечества", по мнению ученых была вызвана тем, что птиц описывали и давали им имена еще до того, как в мире были приняты единые принципы классификации живых видов.

В то же время популяция додо после открытия стремительно сокращалась, а качественных экспонатов в коллекциях естественной истории осталось очень немного.

Во время нового исследования ученые изучили литературу и музейные экспонаты от 1598 года и до наших дней, включая единственный образец мягкой ткани додо, хранящийся в Оксфордском музее.

Результаты исследования окончательно установили, что на Земле существовал лишь один вид нелетающей птицы додо (Raphus cucullatus), являвшейся членом семейства колумбид (голубиных и горлиц).

Напомним, ученый назвал дату следующего массового вымирания на Земле. Климатолог дал свой прогноз на будущее и описал, каким будет этот процесс, который уже начался.

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