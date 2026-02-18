Одна курила, другая — нет: шокирующая разница во внешности близнецов (фото)

Реклама

Две пары однояйцевых близнецов продемонстрировали, какое сильное влияние курение может оказать на лицо и кожу.

Научное исследование, опубликованное в Pub Med, изучавшее влияние курения не только на организм, но и на внешний вид и кожу, использовало однояйцевых близнецов для оценки вредных последствий.

Исследование охватывало несколько пар близнецов и изучало влияние курения и солнечного излучения на кожу, исследуя, что происходит, когда один из близнецов принимает участие в этих мероприятиях, а другой нет.

Одной из пар близнецов, участвовавших в исследовании, были Барб и Бренда. В течение не менее 14 лет Бренда выкуривала пол пачки сигарет в день. А в течение 30 лет она находилась на солнце около 14 часов в неделю в течение восьми-десяти недель в год.

В отличие от нее, Барб никогда не курила и находилась на солнце всего два часа в неделю — в семь раз меньше ее сестры.

Как видно из фотографий, отличия во внешности близнецов достаточно поразительны.

Бренда (слева) и Барб (справа)

Хотя в морщинах нет ничего плохого, кожа Бренды имеет гораздо больше выраженных линий, чем у Барб, а ее тон имеет сероватый оттенок.

Доктор Бахман Гайрурон, возглавлявший исследование пластический хирург, указал CNN на то, что он назвал «складками дряблой кожи» под глазами Бренды, которые, по его мнению, были следствием ее курения.

«Когда я вижу это у пациентов, мне не нужно спрашивать, курят ли они. Я знаю, что курят», - сказал он.

Немного подкалывая, Барб отметила, что ей «нравится, когда ее называют младшей» между ней и сестрой.

Другие последствия курения и пребывания на солнце были продемонстрированы в исследовании близнецов Жанны и Сьюзан, где Жанна утверждала, что ее сестра выглядит «на 10 лет старше».

Однако исследователи пошли немного дальше, утверждая, что Сьюзан выглядит на 11 с четвертью лет старше Жанны.

Ее преждевременное старение было связано с тем, что она курила 16 лет своей жизни, а также проводила как можно больше времени на солнце.

Тем временем Жанна пыталась «поменьше находиться на солнце».

Жанна (слева) и Сьюзан (справа)

Обсуждая отличия между близнецами, Гайрурон указал на темные, неравномерные изменения цвета кожи и пигментные пятна Сьюзан.

Он также отметил, что ультрафиолетовое излучение от солнечных лучей может снижать упругость кожи, увеличивать количество морщин и углублять складки.

Он отметил: «Это исследование подтверждает некоторые из убеждений, которые считались наиболее научными. Среди близнецов, которые имели разницу в продолжительности курения более пяти лет, близнецы, которые курили дольше, имели худшие показатели относительно мешков под нижними веками, мешков под щеками и морщин на нижней губе».

По сути врач объяснил, что курение «уменьшает образование коллагена» и «уменьшает толщину кожи», что снижает «эластичность кожи» и способствует «преждевременному старению».

