Пара в пиццерии / © ТСН

Реклама

Во время путешествия в Австрию за желание поделиться блюдом с близкими теперь придется доплатить. Популярные рестораны страны массово вводят плату за дополнительную пустую тарелку, которая иногда достигает 11 евро.

Об этом пишет Kreiszeitung.

Туристы в Австрии все чаще сталкиваются с неожиданной практикой — рестораны начали взимать отдельную плату за дополнительную тарелку, если посетители хотят поделить одно блюдо на нескольких.

Реклама

Еще около двух лет назад громкий скандал вызвал элитный ресторан на озере Вертерзее, где за пустую тарелку просили 8 евро. В то же время одна из пиццерий в Грискирхене пошла еще дальше и установила плату в 11 евро за разделение блюда.

Недавно это заведение посетила семья с двумя маленькими детьми. Родители планировали заказать одну пиццу на двоих детей, однако в меню было четко указано: делить блюда запрещено без дополнительной оплаты. За еще одну тарелку заведение требовало 11 евро — столько же стоит самая дешевая пицца в меню.

В конце концов семье пришлось заказать вторую пиццу, хотя мужчина назвал политику ресторана «чрезмерной и возмутительной».

Зато ресторатор из Зальцбурга Эрнст Рюрингер поддержал такую практику, заявив, что постоянное деление пиццы — это «просто плохая привычка, вышедшая из-под контроля».

Реклама

«По словам моей тети, так же дела обстоят и в одном известном ресторане в Линц-Урфаре. Там проходил день рождения. Двое детей моей кузины хотели разделить шницель, потому что целый был бы слишком большим для каждого из них. Могли ли они получить еще одну тарелку? Да, но это будет стоить Х евро, я не знаю точную сумму», — написал один пользователь в Reddit.

К слову, испанский ресторан Sushi Toro в Гельвесе, который работает в формате шведского стола «ешь сколько хочешь» за 16,9 — 23,9 евро, ввел штрафы за рвоту. Заведение пошло на такой шаг из-за посетителей, которые переедают до тошноты непосредственно за столами или в санузлах. Руководство объяснило, что это создает чрезмерную нагрузку на персонал и нарушает санитарные нормы. Гостей призывают заказывать только то количество пищи, которое они способны съесть.

Новости партнеров