Одни из немногих, кто досматривают до конца: украинцы снова попали в топ по просмотрам порно на Pornhub

Одни из немногих, кто досматривают до конца: украинцы снова попали в топ по просмотрам порно на Pornhub

Чаще всего порносайт посещают в США, Великобритании, Японии, Франции и Италии.

Известный порносайт Pornhub опубликовал статистику просмотров за 2021 год. Украина на 14 месте среди стран, где чаще всего смотрят интимные видео.

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Об этом сообщает Pornhub.

В каких странах чаще всего смотрят порно

Чаще всего порносайт посещают в США, Великобритании, Японии, Франции и Италии.

Украина на 14 месте, хотя еще в прошлом году была на 16. Украинцы также оказались одними из самых выносливых, потому что проводят на порносайте в среднем 9 минут 53 секунды, а это – 5 место среди всех стран. Дольше интимные видео просматриваются только в Филиппинах, Японии, Франции и Нидерландах.

Фото: Pornhub

Какие категории порно просматривают украинцы

Чаще всего на Pornhub украинцы ищут видео традиционного секса. Также среди запросов популярны такие категории "русское домашнее", "лесбийское", "аниме" и "БДСМ". Самой популярной порноактриской для украинцев стала Лана Роудс (Lana Rhoades).

Фото: Pornhub

В каком возрасте украинцы чаще всего смотрят порно

Чаще порно в Украине смотрят люди в возрасте 25-34 года. На втором месте возрастная категория 18-24 года, на третьем – 35-44 и 45-54.

Просматривают украинцы интимные видео чаще всего на мобильном телефоне.

Фото: Pornhub

Напомним:

В американском штате Калифорния более 30 женщин подали в суд на компанию, владеющую порнографическим сайтом Pornhub, за распространение откровенных видеороликов с их участием.

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