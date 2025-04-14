Одно из лучших селфи в истории: турист сделал фото с ленивцем и разорвал Сеть

Забавное селфи с ленивцем

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Турист во время отдыха в тропиках сделал селфи с ленивцем на дереве. Фото уже успели назвать «одним из самых лучших фото в истории».

В этом отношении можно убедиться на Reddit.

«Держи издалека, друг, — лучше будет видно! Сосредоточьтесь на объекте, потому что это на самом деле Я, а не Вы… Я тоже могу поднять лапу… победа за мной :) Вот я, лежа на своем дереве, а вот ты…» — говорится в шутливом сообщении под фото мужчины с животным.

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Фото с ленивцем на Reddit

Пользователи в соцсетях признали, что кадр действительно так крут, что может претендовать на статус «одного из лучших в истории».

В кадре можно увидеть мужчину с селфи-палкой, которую он вытащил, чтобы поймать в кадр ленивца, висевшего на одной из веток.

На фото мужчина демонстрирует победный жест «V», а ленивец словно улыбается, придерживая ветку, чтобы турист «не выпал» из кадра.

Пока не удалось точно установить, кто автор селфи, а также где и когда оно было сделано.

Как комментируют фото с ленивцем в Сети

В комментариях пользователи оценили фотоснимок и засыпали его комплиментами, однако не все так однозначно.

Оценки фото на самом деле оказались разными:

«Это точно одно из лучших селфи в истории»;

«Представляю, как ленивец говорит: „Я держу ветку, а ты держишь палку“;

«Фото хоть и крутое, но мужчине лучше не вмешиваться даром к ленивцу. Надо уважать животных»;

«Муж сделал себе селфи всей жизни. Теперь никакое другое не сможет быть лучше этого»;

«Я был готов к тому, что кадр будет плохим. Но признаю — получилось прекрасно!»;

«Эй, где уважение к ленивцу? Лучше бы просто сделал фотку на фоне тропических растений».

Напомним, единственным на планете тройням большой панды исполнилось 10 лет.

Фото животных сделали в сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу (Китай), где пандам испекли торт, а посетители спели им песню о дне рождения.

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