Одноглазый козленок-мутант с "человеческим лицом и бородой" озадачил жителей села — фото

Козленок-мутант, родившийся с одним глазом и "человеческим лицом и бородой", ошеломил жителей села в Индонезии.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Необычный козленок родился в Пандан Индах и был одним из двух козлят, рожденных одной и той же козой 7 мая.

Но в то время как его родной брат, как сообщается, родился нормальным, это существо было чем-то другим.

В Индонезии родился одноглазый козленок-мутант / Фото: dailystar.co.uk

Сосед владельца, 26-летний Масдар Фарид, рассказал местным СМИ: "Одноглазый козленок довольно странный, он не имеет меха и у него немного странный цвет. У него даже лицо похоже на человеческое из-за своей бороды".

Сообщается, что животное скончалось через 20 минут после рождения. За это время жители соседнего села успели прибежать, чтобы своими глазами увидеть странное зрелище.

Животное прожило 20 минут / Фото: dailystar.co.uk

"Он прожил около 20 минут, а впоследствии скончался. Жители наблюдали за ним, прежде чем мистер Супрапто похоронил его. Минувшей ночью, 7 мая, многие жители хотели увидеть одноглазого козла. Даже жители села Кабул пришли посмотреть на него", – добавил Масдар.

По словам главы Центрального сельскохозяйственного агентства Ломбока Тауфикуррахмана Пуаноте, животное страдает редким врожденным дефектом — циклопией.

Животное страдало от редкого врожденного дефекта — циклопии / Фото: dailystar.co.uk

Заболевание приводит к тому, что глазные орбиты не делятся на две полости, что приводит к одному глазному полю или двум двусторонним полям, расположенным очень близко друг к другу.

Напомним, ранее в США на ферме родился теленок с двумя головами. Телята с такой аномалией появляются на свет у 0,039% рождений, что примерно соответствует одному на 2500 случаев.

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