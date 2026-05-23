Одного популярного блогера на самом деле не существует: как ИИ-модель набрала сотни тысяч подписчиков

ИИ-модель набрала сотни тысяч подписчиков

Большое количество людей в мире боится своеобразного «восстания машин». Под раздачу в основном попадает искусственный интеллект, который обвиняют в кражах данных и опасности для человечества. Команда, создавшая языковую модель с искусственным интеллектом, рассказала, выходил ли когда-нибудь ИИ из-под контроля.

Об этом пишет Unilad.

Выходил ли когда-то искусственный интеллект из-под контроля

Команда, которая создала языковую модель на основе ИИ и зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц, решила поделиться, выходил ли когда-то искусственный интеллект из-под контроля. Разработчики настаивают, что ни в коем случае не забирают рабочие места у людей.

Айтан Лопес, которую часто называют ИИ-Айтана, — это первая испанская гиперреалистическая виртуальная модель и инфлюэнсер. Ее создало креативное агентство The Clueless из Барселоны с помощью искусственного интеллекта.

Эта виртуальная модель зарабатывает по 50 тысяч долларов в месяц, поскольку имеет рекламные контракты и подписки на разных платформах. Искусственному интеллекту дали следующие характеристики: испанская девушка, 26 лет, увлекается фитнесом, играми и модой, ее легко узнать по розовым волосам.

За 1,5 года Айтана набрала более 343 тысяч подписчиков в Instagram. Каждое ее фото собирает тысячи просмотров и реакций. Euronews сообщали, что даже знаменитости писали этому аккаунту, не зная, что на самом деле это искусственный интеллект.

Создатели проекта Айтаны поспешили заверить поклонников, что не вводят их в заблуждение созданием фейкового блогера.

«Мы никогда не собирались вводить людей в заблуждение. Мы создаем тот же контент, что и другие создатели или рекламные агентства. Единственная разница в том, что мы используем искусственный интеллект вместо камер», — заявили в The Clueless.

Искусственный интеллект-Айтана пока не выходила из-под контроля. Разработчики говорят, что это маловероятный сценарий, несмотря на то, что современные ИИ-модели могут демонстрировать непредсказуемое или вредное поведение, неправильно интерпретируют запросы пользователей или искажают факты.

«Она этого не делала, потому что вся ее личность контролируется нами. Если бы это когда-то произошло, нам пришлось бы проанализировать это и вернуться к перестройке информации, которая делает ее такой, какой она есть», — добавили разработчики.

Также разработчики Айтаны добавили, что с удовольствием бы поэкспериментировали с тем, что может выдать такой искусственный интеллект.

Грозят ли ИИ Айтана и ее аналоги человечеству

Конечно, блогеры, сгенерированные искусственным интеллектом и которых на самом деле нет, вызывают опасения. В частности, в вопросе того, что немало людей, создающих контент, могут остаться без работы.

Команда разработчиков ИИ-блогера настаивает, что этого не произойдет.

«Модели ИИ — это только эволюция реальных моделей инфлюэнсеров. В цифровом мире всем нужны аватары и цифровые персоны», — отмечают креаторы.

Они убеждены, что современные блогеры и те, кто создает контент, могут «оцифровать себя» и иметь больше времени на собственные дела и отдых. В это время искусственный интеллект с их чертами лица будет заниматься генерацией контента.

Люди вместе с тем озабочены созданием ИИ-блогеров, ведь это вводит в заблуждение, повышает угрозу мошенничества и увеличивает риск того, что эти персоны будут использованы в негативных целях.

Напомним, недавний эксперимент группы ученых доказал, что чрезмерное возложение на ИИ-помощников приводит к стремительной потере навыков самостоятельного решения проблем.

В ходе исследования участников разделили на две группы для выполнения задач, но у тех, кто пользовался чат-ботом, в конце тестирования помощника внезапно отключили. После исчезновения цифровых подсказок успеваемость этой группы мгновенно упала на 20% по сравнению с теми, кто изначально думал своей головой.

Наибольший спад умственной активности зафиксировали у пользователей, которые просили у нейросети уже готовые решения, тогда как использование ИИ только для небольших подсказок почти не повлияло на смекалку.

Для заметной утраты навыков хватило сессии продолжительностью всего 10 минут.

