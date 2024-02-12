Официант похвастался, как с шеф-поваром отомстил клиенту, который шесть раз возвращал свой стейк

Официант рассказал, как он и шеф-повар отомстили суетливому клиенту, возвращавшему назад заказ на ужин не один, а шесть раз.

Об этом пишет Mirror.

Он так действовал им на нервы своими требованиями, что они решили отплатить.

Работник ресторана поделился: "Однажды ночью к нам приходит парень со своей женой. Он заказывает мясо средней прожарки, и повар редко пропускает время. Мы достаем стейк, он разрезает его и говорит, что он неправильный, и отправляет его обратно, чтобы он приготовился еще чуть-чуть. Это мы делаем без проблем, и это вполне разумно. Это повторяется еще пять раз. Затем вмешивается менеджер и говорит, что позаботится о том, чтобы все было идеально".

Он добавил, что все знали, что с клиентом не все хорошо, и менеджер даже посмотрел на шеф-повара, чтобы сказать, что ценит его терпение. Официант продолжил: "Шеф-повар, самый профессиональный и спокойный парень, с которым я когда-либо работал, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Никогда не говори ни слова о том, что я собираюсь делать". "Он берет стейк, бросает его на землю, тянет ногой через всю кухню, наступает на него, а потом кладет обратно на гриль".

Пытаясь сдержать смех, официант наблюдал, как шеф-повар положил стейк обратно на тарелку и унес его клиенту. Он закончил: "Парень поблагодарил меня, откусил кусочек и сказал, что стейк идеален. Я отчитался перед шеф-поваром, и он сказал, что за более чем 30 лет работы на кухне к нему никогда не возвращался стейк столько раз. Мы больше об этом никогда не говорили".

Напомним, парень феерически отомстил коллеге, который присылал пикантные сообщения его любимой. Он охотно поддержал шутливую идею своей девушки.

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