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Официантку уволили после того, как она получила 10 000 долларов чаевых

Официантку уволили после того, как она получила 10 000 долларов чаевых

Официантку уволили после того, как она получила 10 000 долларов чаевых

Официантка / Фото: Pexels

Она поделилась с коллегами.

В Бентон-Харборе, США, уволили официантку, которая получила чаевые в размере 10 000 долларов по чеку на 32 доллара.

Об этом пишет WNDU.

Линси Бойд работала в кафе Mason Jar. Недавно в заведении прошли поминки мужчины. Его друг решил оставить чаевые в размере 10 000 долларов, чтобы почтить память своего товарища.

Этот анонимный клиент попросил Линси поделиться непредвиденным доходом с коллегами, что она и сделала.

"Мы все очень благодарны за это", — сказала Ана Уайт, экс-коллега. "Я проработала здесь шесть лет. Я видела большие чаевые, но никогда не видела 10000 долларов. Так что это было очень любезно и мило с его стороны, потому что, я имею в виду, мы все разные и проходим через что-то разное, поэтому эта сумма денег нам всем очень помогла".

Впрочем, в начале этой недели в социальных сетях появилась информация о том, что Линси Бойд была бесцеремонно уволена владельцами кафе. Эти сообщения в социальных сетях намекали на волну токсичности среди официантов после огромных чаевых.

Журналисты не смогли подтвердить этот упрек. Они пообщались с совладелицей Джейми Казинс за кадром. Она сказала, что ограничена в том, что может говорить, поскольку это кадровый вопрос. Однако она подтвердила, что уволила Линси. Однако бизнесвумен была непоколебима в том, что чаевые не имели никакого отношения к этому решению.

Тем временем Бойд сказала, что это была довольно тяжелая неделя, поэтому она уехала из города вместе с семьей, чтобы отдохнуть.

Напомним, работник известной пиццерии поковырялся в носу и вытер палец о тесто. Компания уже извинилась за инцидент.

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