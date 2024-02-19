Официантку уволили после того, как она получила 10 000 долларов чаевых

В Бентон-Харборе, США, уволили официантку, которая получила чаевые в размере 10 000 долларов по чеку на 32 доллара.

Об этом пишет WNDU.

Линси Бойд работала в кафе Mason Jar. Недавно в заведении прошли поминки мужчины. Его друг решил оставить чаевые в размере 10 000 долларов, чтобы почтить память своего товарища.

Этот анонимный клиент попросил Линси поделиться непредвиденным доходом с коллегами, что она и сделала.

"Мы все очень благодарны за это", — сказала Ана Уайт, экс-коллега. "Я проработала здесь шесть лет. Я видела большие чаевые, но никогда не видела 10000 долларов. Так что это было очень любезно и мило с его стороны, потому что, я имею в виду, мы все разные и проходим через что-то разное, поэтому эта сумма денег нам всем очень помогла".

Впрочем, в начале этой недели в социальных сетях появилась информация о том, что Линси Бойд была бесцеремонно уволена владельцами кафе. Эти сообщения в социальных сетях намекали на волну токсичности среди официантов после огромных чаевых.

Журналисты не смогли подтвердить этот упрек. Они пообщались с совладелицей Джейми Казинс за кадром. Она сказала, что ограничена в том, что может говорить, поскольку это кадровый вопрос. Однако она подтвердила, что уволила Линси. Однако бизнесвумен была непоколебима в том, что чаевые не имели никакого отношения к этому решению.

Тем временем Бойд сказала, что это была довольно тяжелая неделя, поэтому она уехала из города вместе с семьей, чтобы отдохнуть.

Напомним, работник известной пиццерии поковырялся в носу и вытер палец о тесто. Компания уже извинилась за инцидент.

Читайте также: