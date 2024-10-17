Офисная работница отсудила у начальника деньги после того, как он не поздоровался

В Великобритании офисная работница получит компенсацию после того, как ее босс по подбору персонала нарушил трудовое законодательство, отказавшись поздороваться с ней.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эндрю Гилкрист трижды отказался поздороваться с Надин Хенсоном, когда она пришла на работу. Как сообщается, Гилкрист рассердился на Хенсон, думая, что она опоздала, но он не знал, что она была у врача. Затем 62-летний мужчина повысил зарплату двум коллегам в течение часа после конфликта с ней, не сообщив об этом Хенсон.

Его поведение привело к тому, что Надин выиграла иск о несправедливом увольнении, а судья по трудовым спорам Сара Дэвис пришла к выводу, что его поведение было "глупо" и, вероятно, "подорвало доверие и уверенность".

В суде было заявлено, что только что возглавивший компанию Гилкрист "намеренно подрывал доверие" к региональной операционной директорше Хенсон, чтобы заставить ее уволиться. Он толкнул ее телефон, когда она пыталась объяснить, что у нее назначена встреча, предложил ей "уволиться" и за ее спиной повысил зарплату двум сотрудникам, не уведомив ее об этом.

Хенсон, которая в конце концов уволилась и страдала тревогой из-за того, как с ней обращался начальник, теперь успешно подала в суд на его компанию за несправедливое увольнение. Она также выиграла иск о несанкционированном вычете из заработной платы после того, как Гилкрист удержал ее больничные, поскольку считал, что она симулировала болезнь. Сейчас Надин стоит в очереди на получение компенсации от компании Interaction Recruitment Ltd, имеющей 30 офисов по всей Великобритании.

"Это поведение владельца и директора нового работодателя, которое рассчитано или может подорвать доверие", — сказала судья. "Хотя само по себе такое поведение не может быть фундаментальным нарушением контракта, оно может способствовать такому нарушению".

По свидетельствам Хенсон, она трижды пожелала доброе утро боссу, но он проигнорировал ее. Затем он сказал ей в присутствии коллег: "Я предлагаю вам пройти в комнату для совещаний". Они отправились в комнату для совещаний. Она попыталась показать ему свой телефон с подтверждением визита к врачу, но он отодвинул его в сторону. "Он сказал: "Я предлагаю вам уйти, если вы не хотите быть здесь". Она ответила: "После 20 лет работы в компании я уйду только тогда, когда вы меня уволите". Встреча стала довольно горячей. Она пыталась рассказать Гилкристу о том, как она выполняла свою роль.

Начальник утверждал на суде, что он "не помнит", поздоровался ли, поскольку был очень занят, но сказал, что, по его мнению, поздоровался "со всеми".

Трибунал признал его показания "совершенно неубедительными" и услышал, что в течение часа после инцидента с Хенсон он отправил электронное письмо двум ее непосредственным подчиненным, сообщив им о повышении заработной платы. Хенсон чувствовала себя "униженной", поскольку ее не проинформировали.

В октябре в 2023 году женщина подала заявление об увольнении по собственному желанию, отметив, что ее "заставили чувствовать себя недооцененной", и это оставило у нее "чувство подорванности и повлекло за собой бессонные ночи, расстройство и тревогу".

Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, но трибунал услышал, что Гилкрист отказался выплачивать ей больничные, поскольку не верил ей.

Хенсон выиграла иски о несправедливом увольнении и несанкционированном вычете из заработной платы.

Подытоживая, судья Сара Дэвис заявила, что "неправдоподобно", что Гилкрист не услышал приветствие Хенсон и что он "намеренно" проигнорировал ее: "Я считаю, что не было никакой разумной или должной причины для умышленного игнорирования ее, когда она пришла на работу, несмотря на то, что она трижды поздоровалась с ним. Это поведение со стороны владельца и директора нового работодателя, которое рассчитано или может подорвать доверие и уверенность. Хотя само по себе такое поведение не может являться фундаментальным нарушением контракта, оно может способствовать такому нарушению. Я считаю, что у Гилкриста уже сложилось негативное мнение о том, что она не справляется со своими обязанностями. Он пришел к ней без предупреждения, чтобы проверить, как она работает, и был недоволен тем, что она опоздала. Он отвел ее в заднюю комнату, чтобы разобраться с этим. Он оттолкнул ее мобильный телефон, когда она попыталась показать ему свою медицинскую запись, и сразу принялся критиковать ее. Хотя Хенсон не прекратила общения, я не сомневаюсь, что Гилкрист прекратил общение с ней. К концу их разговора 26 сентября в 2023 году он явно сформировал мнение, что у нее нет будущего в этом бизнесе. Это произошло не потому, что она разошлась с ним. Это произошло потому, что он поспешил заключить, что она не справляется со своими обязанностями; был недоволен тем, что она опоздала на работу после медицинского визита, о котором он не знал; и сказал ей, что она должна уйти, если не хочет быть там. Когда она сказала ему, что уйдет только в том случае, если ее уволят, он решил, что у нее нет будущего в этом бизнесе. Именно поэтому он предложил повысить зарплату сотрудникам в течение часа, не обсудив это с ней. Ситуация не была настолько неотложной... Он просто не хотел, чтобы Хенсон там больше находилась".

Размер компенсации будет определен позже.

Напомним, мужчина, которого уволили 15 лет назад, добился огромной компенсации за сверхурочную работу. Суд принял решение судов низших инстанций, признавших свидетельские показания в пользу истца правдивыми.

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