Огненный шар пронесся в небе над Японией: что это было (видео)

Свидетели из западной Японии были шокированы яркой вспышкой света, озаренной ночным небом. По словам экспертов, причиной этого явления стал ярчайший метеор, известный как болид.

Инцидент произошел во вторник около 23:00 по местному времени. Уже через несколько минут в социальных сетях появились видео и фотографии огромного огненного шара. Очевидцы сообщали, что свет был настолько ярким, что «как рассвело», и был виден в сотнях миль от эпицентра. Некоторые жители даже ощутили вибрацию в воздухе.

По словам Тосихисы Маэды, руководителя Сендайского космического музея, это был болид, предположительно упавший в Тихий океан. Эксперты подчеркнули, что это было природное явление, а не «инопланетное вторжение», как предполагали некоторые пользователи сети. Согласно данным NASA, объекты, вызывающие такие вспышки, могут быть более метра в диаметре.

Напомним, кусок метеорита, пробивший крышу дома в Атланте, оказался старше самой Земли. По словам планетарного геолога Скотта Гарриса, метеорит Макдоноу сформировался около 4,56 млрд лет назад, тогда как возраст нашей планеты оценивается в 4,5 млрд лет. Это означает, что космический камень существовал на несколько сот миллионов лет дольше.

Ранее сообщалось, что самый большой кусок Марса, найденный на Земле, был продан на аукционе за потрясающую сумму — около 5,3 миллиона долларов. Этот уникальный камень весом около 24,5 кг стал частью аукциона естественной истории Sotheby’s, где также были представлены скелет динозавра и лунный метеорит.