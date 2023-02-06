Огромная рыба-тунец "убила себя" в аквариуме на глазах у сотен посетителей (видео)

Рыба начала внезапно биться о стекло аквариума, после чего окровавленная упала ко дну.

В Сети появились ужасные кадры, когда рыба-тунец убивает себя в большом аквариуме после того, как десятки посетителей фотографировали ее с включенной вспышкой.

Об этом пишет Mirror.

Инцидент, вероятно, произошел на территории парка Ocean Expo Park на Окинаве в Японии.

Яркая вспышка пугает рыбу, после чего она внезапно бьется о стекло, убивая себя. Затем раненый тунец опускается на дно аквариума, оставляя кровавый след.

Многие отмечали, что использование вспышки в аквариумах следует запретить, поскольку это пугает морских существ. Отмечается, что рыбы не видят стекла и думают, что вода продолжает двигаться в этом направлении, поскольку вспышки напоминают отражающийся от воды свет.

Вспышка может развить агрессию у некоторых животных, которые могут испытывать угрозу.