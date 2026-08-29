Огромная вывеска упала прямо на толпу: религиозный фестиваль закончился трагедией

Религиозный фестиваль в Великобритании отменили после трагической гибели одного из посетителей / © AP

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На христианском фестивале Big Church Festival в британском Западном Сассексе произошла трагедия: большая рекламная конструкция обрушилась на посетителей. В результате инцидента погиб 41-летний мужчина, ещё как минимум шесть человек получили травмы.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Инцидент произошел в пятницу, 28 августа. По данным организаторов, вывеска упала на группу людей и задела как минимум семерых посетителей. Мужчина из Истборна получил смертельные травмы — его признали умершим на месте. По меньшей мере шестеро пострадавших были доставлены в больницу.

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Очевидец рассказал о первых минутах после трагедии

Теолог, пастор и ведущий Эндрю Оллертон находился на фестивале вместе со своей женой Шарлоттой. По его словам, супруги шли всего в нескольких шагах позади людей, на которых обрушилась конструкция.

Оллертон рассказал, что вместе с другими очевидцами бросился на помощь. Они сняли рекламный щит с пострадавших, после чего пытались оказать им первую помощь до прибытия парамедиков.

Позже мужчина узнал, что один из пострадавших погиб. По словам Оллертона, после увиденного он и его жена остались потрясенными и опустошенными. Он предположил, что подобное состояние переживают и другие очевидцы трагедии.

Фестиваль завершился досрочно

После трагического инцидента организаторы решили отменить оставшуюся часть фестиваля Big Church Festival 2026, который должен был продлиться до воскресенья. Посетителей попросили покинуть территорию мероприятия.

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Обстоятельства обрушения конструкции расследует полиция Сассекса совместно с Управлением по охране здоровья и безопасности и местными властями. Правоохранители призвали очевидцев, располагающих информацией или видеозаписями момента происшествия, обратиться в полицию.

Родственникам погибшего уже сообщили о его смерти. Им оказывают необходимую поддержку.

Напомним, ранее мы сообщали, что популярные американские горки X2 в парке Six Flags Magic Mountain оказались в центре расследования после двух тяжелых черепно-мозговых травм за одну неделю. Оказалось, что жалобы пассажиров накапливались годами.

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