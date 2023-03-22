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Огромная ядовитая змея заползла в постель мужчины: чем все закончилось (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
612
Время на прочтение
1 мин
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Огромная ядовитая змея заползла в постель мужчины: чем все закончилось (фото)

Фото: Zachery's Snake and Reptile Relocation

Наибольшее количество смертей в Австралии в результате укуса именно этой змеи.

В Австралии мужчина обнаружил в своей постели довольно неприятную находку – очень ядовитую и массивную змею.

Восточная коричневая змея, одна из самых смертоносных в мире, спала под его одеялом.

Об этом пишет nypost.com.

К счастью, она его не укусила. Ошеломленный мужчина вызвал службу спасения животных. По словам специалиста, животное было агрессивным, когда он пытался его поймать.

© Zachery's Snake and Reptile Relocation
Фото: Zachery's Snake and Reptile Relocation

К слову, взрослые коричневые змеи могут достигать двух метров в длину. На их долю приходится около 60 процентов укусов змей в Австралии. От ее укуса самое большое количество смертей в стране. Яд может проникнуть в организм человека всего за две минуты. Смерть обычно наступает в результате остановки сердца.

Напомним, в Индии на телеэкранах железнодорожной станции транслировали порно. Показ фильма для взрослых длился целых три минуты.

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Дата публикации
Просмотры
612
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