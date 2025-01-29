Огромная загадка: "девственная" акула родила несмотря на то, что живет в аквариуме без самца – фото

Сотрудники были ошеломлены, когда в аквариуме, где живут только самки, родился детеныш морской акулы.

Сотрудники аквариума в Шривпорте, штат Луизиана, США, были ошеломлены, когда в воде, где не было ни одного самца, вылупилась молодая акула. Это произошло после того, как в Англии "самец" бразильского радужного удава родил 14 малышей в редком случае "девственных родов".

Акула, которую назвали Йоко, успешно вылупилась 3 января, удивив всех. Об этом пишет LADbible.

Сотрудники аквариума рассказали, что две самки акулы, одна из которых является матерью Йоко, не контактировали с самцом более трех лет. А учитывая, что период беременности у них составляет от девяти до 12 месяцев, Йоко, по-видимому, была зачата другим способом.

Один из них – так называемый партеногенез, являющийся редкой формой бесполого размножения. А второй – это задержка оплодотворения, когда оно происходит спустя длительное время после возможного спаривания.

"Чтобы подтвердить точную причину, команда аквариума произведет кариотипирование новорожденной, как только она будет соответствующего размера для забора крови, вероятно, через несколько месяцев, – сказали в аквариуме Шривпорта. – Этот анализ ДНК даст окончательное подтверждение того, является ли детеныш продуктом партеногенеза или запоздалого оплодотворения".

Акула родила в аквариуме без самца / Фото: Shreveport Aquarium

Грег Баррик, куратор живых животных в Шривпортском аквариуме, добавил: "Эта ситуация невероятная и демонстрирует устойчивость этого вида. Мы очень рады, что в ближайшие месяцы подтвердим, действительно ли это был случай партеногенеза, или это было запоздалое оплодотворение. Это действительно доказывает, что жизнь... находит способ".

Маленькая акула чувствует себя хорошо. Однако в аквариуме предупреждают, что когда молодые акулы рождаются в результате "столь редких репродуктивных событий", они могут "часто сталкиваться со значительными проблемами".

"Хотя время пребывания Йоко с нами будет коротким, она все равно оставит незабываемое наследие, внеся неоценимый вклад в изучение размножения акул и усилий по их сохранению, – добавили в аквариуме. – В настоящее время Йоко находится под тщательным наблюдением, чтобы обеспечить ее здоровье и благополучие за пределами выставки. Хотя посетители пока не могут увидеть детеныша лично, аквариум с удовольствием делится своим прогрессом в социальных сетях, пока он не станет достаточно взрослым, чтобы переехать в больший аквариум".

Акула родила в аквариуме без самца / Фото: Shreveport Aquarium

Напомним, 300-килограммовые млекопитающие, которых не видели более 100 лет, вернулись на историческую родину. Ученые зафиксировали тапир с помощью камер-ловушек.

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