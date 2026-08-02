Огромное дерево и электрический столб упали прямо на прохожего: мужчина чудом выжил — видео

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Мужчина в Бразилии буквально в шаге от смерти пережил жуткий инцидент во время мощной бури.

Огромное дерево упало прямо на тротуар, где он стоял, а вслед за ним обрушился и электрический столб, пишет Need To Know.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда пешеход чудом успел отскочить и остался в живых.

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Чрезвычайный случай произошел в Рио-де-Жанейро. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина спокойно стоит на тротуаре, даже не подозревая об опасности сзади.

В этот момент из-за мощных порывов ветра большое дерево стало опасно наклоняться. Через несколько секунд его вырвало из земли вместе с брусчаткой, после чего ствол упал прямо в сторону пешехода.

Падая, дерево задело электрический столб, который также начал падать прямо на мужчину.

Лишь в последнюю секунду он увидел опасность и инстинктивно отскочил в сторону.

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Дерево и столб пролетели мимо него буквально за считанные сантиметры. Мужчина оказался среди веток и упал на землю, однако почти сразу смог подняться.

Увидев, что произошло, прохожие мгновенно бросились ему на помощь.

За несколько секунд до трагедии дорогу успели перейти сестра мужчины Фабиана и еще одна женщина. Поднявшись на ноги, мужчина жестом показал сестре, что с ним все хорошо. Она наблюдала за событиями с противоположной стороны улицы и была уверена, что брат не выжил.

Фабиана назвала его спасение "настоящим чудом".

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Она написала в Интернете: "Я перешла дорогу всего за несколько секунд до этого. Когда я услышала грохот и обернулась, то увидела своего брата, лежащего на земле, а на нем лежало огромное дерево".

По ее словам, пережитое стало для нее настоящим шоком.

"Это было совершенно ужасно. Я запаниковала и подумала, что он погиб. Но через мгновение я увидела, как он встал на ноги. Я уверена, что Бог следил за ним и что его ангел-хранитель защитил его".

Ненастье, накрывшее штат Рио-де-Жанейро, сопровождалось порывами ветра скоростью более 100 км/ч. Стихия свергла сотни деревьев, повлекла за собой масштабные перебои с электроснабжением, а также нарушила работу поездов, метро и авиасообщения.

Несмотря на то, что герой видео не получил серьезных травм, для других жителей региона последствия бури оказались трагическими.

Напомним, 29-летний упорный курильщик умер после того, как отказался от привычки во время отпуска.

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