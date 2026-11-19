10 крупных пород собак с самым добрым и нежным характером / © Credits

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Крупные размеры не мешают собакам быть нежными и ласковыми. Многие представители крупных пород сильно привязываются к своим хозяевам, любят проводить с ними время и стремятся постоянно находиться рядом.

Как пишет Country Living, некоторые собаки открыто демонстрируют свою привязанность к людям, тогда как другие проявляют её через преданность и желание быть рядом.

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Представитель Кеннел-клуба Билл Ламберт отмечает, что некоторые породы особенно преданны своим хозяевам. Они с удовольствием проводят время с семьёй как дома, так и во время прогулок.

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В то же время при выборе домашнего питомца важно учитывать не только его характер, но и потребности в физической активности, уходе и дрессировке.

Какие крупные породы собак известны своим ласковым характером

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды отличаются спокойным нравом, терпеливостью и сильной привязанностью к семье. Несмотря на внушительные размеры, они славятся своей нежностью. В то же время их густая двойная шерсть требует постоянного ухода, а из-за больших габаритов особенно важно приучать собаку к правильному поведению с самого щенячьего возраста.

Бернский зенненхунд

Представители этой породы чувствительны, ласковы и крепко привязываются к близким людям. Они охотно участвуют в повседневной жизни семьи, хотя в молодом возрасте могут быть довольно шумными. Их густую шерсть необходимо регулярно расчесывать. Кроме того, эти собаки плохо переносят жару и подвержены ряду серьезных заболеваний.

Немецкая дог

За огромными размерами немецкой доги часто скрывается нежный характер. Эти собаки любят физический контакт с хозяевами и нередко пытаются устроиться там, где обычно отдыхают гораздо более мелкие животные. Несмотря на рост, они не нуждаются в чрезмерно интенсивных нагрузках, однако ежедневные прогулки и умственная стимуляция остаются важными.

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Сенбернар

Сенбернары, как правило, обладают уравновешенным характером, отличаются терпеливостью и сильной привязанностью к семье. Они часто ласково относятся к детям, однако из-за своих больших размеров могут случайно сбить малыша с ног. Эти собаки нуждаются в регулярном уходе за шерстью, контроле веса и умеренных физических нагрузках.

Староанглийская овчарка

Эти собаки славятся жизнерадостностью и любовью к общению с людьми. Они крепко привязываются к семье и могут оставаться игривыми даже во взрослом возрасте. Благодаря пастушескому происхождению староанглийские овчарки умны и энергичны, поэтому им необходимы регулярные занятия и физическая активность. Особого внимания требует уход за их шерстью.

Леонбергер

Несмотря на огромные размеры, леонбергеры отличаются дружелюбным характером и любят находиться рядом с людьми. Они, как правило, хорошо поддаются дрессировке с использованием позитивного подкрепления. Однако из-за габаритов этих собак особенно важно уделять внимание ранней социализации. Кроме того, им необходимо достаточно пространства, физические нагрузки и общение с семьёй.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы стали популярны благодаря своему доброжелательному характеру и общительности. Они охотно общаются с людьми и хорошо поддаются дрессировке с помощью поощрений. Молодые собаки могут быть очень активными, поэтому нуждаются в ежедневных физических упражнениях, дрессировке и умственной стимуляции. Порода также склонна к проблемам с тазобедренными и локтевыми суставами.

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Боксер

Боксеры известны своей игривостью и привязанностью к людям. Даже повзрослев, они нередко сохраняют энергичность, характерную для щенков. Этим собакам необходимы регулярные физические нагрузки и последовательная дрессировка с поощрениями. Хотя их короткая шерсть не требует сложного ухода, порода может быть склонна к сердечным заболеваниям.

Пиренейская горная собака

Представители этой породы спокойны, преданны и обладают развитыми охранными инстинктами. В отличие от некоторых других собак-компаньонов, они могут более сдержанно проявлять привязанность. Благодаря многолетнему использованию для охраны скота эти животные привыкли к самостоятельности и могут настороженно относиться к незнакомцам. Им необходимы ранняя социализация, безопасная территория и регулярный уход за шерстью.

Ирландский волкодав

Ирландские волкодавы относятся к самым высоким породам собак в мире, однако, как правило, отличаются спокойным и нежным характером. Они сильно привязываются к своим семьям и любят человеческое общество, не нуждаясь в постоянной активности. Из-за быстрого роста щенкам необходимо ограничивать физические нагрузки, чтобы не перегружать суставы. Также будущим владельцам следует учитывать относительно короткую продолжительность жизни этих собак.

В то же время специалисты отмечают, что особенности породы не определяют характер каждой отдельной собаки. На поведение животного влияют наследственность, социализация, воспитание и жизненный опыт.

Напомним, что маленькие собаки могут удивлять хозяев не только своей внешностью, но и необычным поведением. Дрессировщики назвали семь пород, представители которых отличаются игривостью, энергичностью и забавными выходками.

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