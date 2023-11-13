Огромный имплантат в ягодице "человека-Барби" лопнул после укуса пчелы (фото)

Трансгендерная модель Джессика Алвес рассказала об ужасном инциденте, когда имплантат в ее ягодице лопнул вследствие укуса пчелы.

Об этом пишет Daily Star.

40-летнюю женщину раньше называли "куклой Кеном", но теперь ее окрестили "человеческой Барби" после серии экстремальных операций по феминизации. Объясняя свое преобразование, Джессика недавно рассказала Truly: "С детства у меня всегда была очень женственная душа, поэтому в течение многих лет, чтобы соответствовать своему облику, я перенесла множество эстетических и пластических операций".

Джессика Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Она перенесла более 100 операций и потратила 800 000 фунтов стерлингов, чтобы получить тело своей мечты, но в начале этого года все пошло не так. Джессику срочно доставили в больницу после того, как один из ее ягодичных имплантатов объемом 1050 кубических сантиметров лопнул. Звезда OnlyFans объяснила, что это произошло, когда она праздновала свой день рождения с друзьями в Лас-Вегасе.

"Шесть месяцев назад я уехала в Лас-Вегас, на второй день моего пребывания там я загорала у бассейна с девочками, а потом почувствовала укол в ягодицу, и девочки начали кричать, и я тоже", — сказала она.

Джессика Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Вскоре укус стал "мокрым" и "отечным", и Джессику доставили в больницу после того, как у нее началась лихорадка.

"Они обнаружили, что у меня инфекция, врачи раскрыли этот отек, и имплантат взорвался, а потом у меня на ягодице образовалась большая дыра там, где выходил имплантат", – добавила она.

Врачи в Лас-Вегасе хотели удалить имплантаты Джессики, но она улетела обратно в Лондон, собрала чемоданы и направилась к своему постоянному хирургу в Стамбул, Турция.

Врач изъял инфицированный имплантат, оставивший огромную дыру. Но потом он "рискнул" и вставил еще один имплантат.

Джессика Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Джессика говорит, что теперь у нее остался "ужасный шрам", а также "шишки и горбы", которые подорвали ее уверенность в себе. "Люди думают, что я очень уверена в себе женщина, но это не так, особенно после того, как меня ужалила пчела, которая уничтожила мои ягодицы, оставив на мне множество шишек, бугорков и недостатков. Очевидно, я больше не столь уверена в себе".

Оставшийся шрам – не единственная проблема, с которой боролась Джессика. Доктор не смог заменить имплантат на тот же размер 1050 кубических сантиметров, как у нее был раньше, поэтому вместо этого ему пришлось использовать имплантат объемом 750 кубических сантиметров. Она объяснила: "Обе стороны разные, они не одинаково выглядят, не симметричны. То, что моя задница перекошена, сильно повлияло на мою уверенность в себе, я не ходила на пляж, в бассейн, я очень тщательно выбираю одежду, чтобы это не бросалось в глаза".

Джессика Алвес / Фото: instagram.com/jessicaalvesuk

Несмотря на объявление в апреле, что она "на 100% покончила с пластической хирургией", Джессика недавно вернулась к своему хирургу, чтобы ей ввели несколько наполнителей, чтобы "заполнить дырку, оставленную пчелой". Она сказала, что теперь планирует "продолжать наслаждаться жизнью", добавив: "Название моей игры — веселиться, быть счастливой, праздновать жизнь, любить и быть любимой.

Напомним, женщина вставила в свое тело 52 технологических имплантата. Она хочет быть человеком-киборгом.

Читайте также: