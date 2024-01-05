Огромный крокодил прыгнул в лодку рыбака: это закончилось довольно неожиданно

В Австралии огромный крокодил прыгнул из воды в лодку рыбака.

Об этом пишет upi.com.

Инцидент принялись расследовать представители дикой природы. Департамент окружающей среды, науки и инноваций Квинсленда сообщил, что мужчина ловил рыбу на своей лодке, когда заметил близ крокодила.

"Мужчина сказал, что ловил рыбу около четырех часов, и когда он увидел приближающегося к лодке большого крокодила, он подошел к задней части судна и завел двигатель", — сообщила старший офицер по охране дикой природы Джейн Бернс. "Крокодил подплыл, затем развернулся и бросился в лодку с широко раскрытой пастью".

Он рассказал, что рыбак перепрыгнул через крокодила, чтобы вытащить якорь, и рептилия упала обратно в воду, когда попыталась повернуть свое тело.

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Офицер рассказал, что во время падения крокодил погнул рельсы лодки.

"Рыбак подошел к лодочной пристани в Блэк-Рок-Крик. Он сказал нам, что никогда раньше не видел такого большого крокодила, который вел себя таким образом в этом регионе", — сказал Бернс.

Он добавил, что чиновники вывешивают в этом районе знаки предупреждения и попытаются найти крокодила и проследить его поведение.

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