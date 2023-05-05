Огромный пенис появился на месте вечеринки по случаю коронации короля Чарльза III: фото

Вульгарные шутники выразили свое отношение к предстоящей церемонии не совсем приличным способом.

Незадолго до вечеринки по случаю коронации короля Чарльза ІІІ на "идеальном газоне" в одном из самых известных мест Британии — у шикарного Royal Crescent (Королевского полумесяца) в английском городе Бате — неизвестные шутники выкосили пошлый рисунок.

Изображение гигантского пениса, увиденное местными жителями, публикуют в социальных сетях.

Уже в субботу на этой лужайке, которая известна на весь мир благодаря расположенному около нее полумесяцем сплошного ряда старинных домов георгианской эпохи (18 век), будет проведена "Большая коронационная вечеринка".

“Отметьте 300-летие георгианской эпохи. Наденьте свою королевскую корону, посмотрите демонстрацию королевской моды и посетите георгианского повара, который готовит вкусные блюда на кухне”, – говорится в афише мероприятия в Royal Crescent.

Как сообщает New York Post, трава на газоне была подстрижена ночью. Занимается ли полиция поисками пошлых шутников, неизвестно.

Известно, что коронация Чарльза ІІІ назначена на субботу, 6 мая. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, ее проведет архиепископ Кентерберийский. Во время церемонии король Чарльз III будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой.

В этот день в разных местах Британии будут проходить вечеринки по этому поводу. Однако, очевидно, не все в восторге от предстоящей церемонии, потому и выражают свое отношение к коронации Чарльза ІІІ, как могут, выбирая порой не совсем приличный способ.

Напомним, в Великобритании готовятся к коронации нового монарха короля Чарльза III, который сойдет на престол после смерти королевы Елизаветы II. На церемонию зовут представителей многих стран, но не всех.

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