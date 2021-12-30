Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по спавшей бабушке

Ящерица испугала жильцов дома.
В тайской провинции Самутпракан ядовитый варан ворвался в дом, пробежался по спавшей бабушке и напугал кошку.
Об этом сообщает Daily Mirror.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как семья готовится к ужину: женщина выносит на стол пищу, а пенсионерка в это время мирно спит на диване. Через несколько секунд в доме неожиданно появляется огромная ящерица и распугивает всех жильцов дома.
Варан бегал в поисках выхода, а затем камера зафиксировала незваного гостя во дворе дома.
“Моя бабушка очень испугалась, когда ящерица пробежала по ней. Она старая, поэтому ей трудно было вовремя подняться. Ящерица могла укусить ее", — отметила внучка пенсионерки Лаор Сири.
Напомним, в аргентинском городе Лос-Орнос ребенок играл в саду и наткнулся на ползшею тропинкой чешуйчатую рептилию.
Читайте также:
- Шматовал 15 минут: в Индии крокодил откусил ногу мужчине
- Нападение тигрицы на мужчин в Индии: двоих загрызло, другой всю ночь просидел на дереве
- В Бразилии ягуар напал на мужчину и выдрал ему когтем глаз