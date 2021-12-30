Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по спавшей бабушке

Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по спавшей бабушке

Ящерица испугала жильцов дома.

В тайской провинции Самутпракан ядовитый варан ворвался в дом, пробежался по спавшей бабушке и напугал кошку.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как семья готовится к ужину: женщина выносит на стол пищу, а пенсионерка в это время мирно спит на диване. Через несколько секунд в доме неожиданно появляется огромная ящерица и распугивает всех жильцов дома.

Варан бегал в поисках выхода, а затем камера зафиксировала незваного гостя во дворе дома.

“Моя бабушка очень испугалась, когда ящерица пробежала по ней. Она старая, поэтому ей трудно было вовремя подняться. Ящерица могла укусить ее", — отметила внучка пенсионерки Лаор Сири.

Напомним, в аргентинском городе Лос-Орнос ребенок играл в саду и наткнулся на ползшею тропинкой чешуйчатую рептилию.

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