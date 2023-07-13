Трупы пожилых людей в частном заведении были сложены друг на друга.

В российском городе Самаре частный морг обустроили в гараже, а тела покойников хранят в холодильнике из супермаркета, на котором даже есть надпись "охлажденное мясо".

Видео из этого заведения опубликовал российский Telegram-канал Baza.

Такие методы хранения усопших обнаружила местная журналистка Ксения Штефан.

По ее словам, трупы пожилых людей, сложенные друг на друга в холодильнике, она обнаружила в гаражном боксе. Также в этом помещении хранятся венки, гробы и кресты. Именно отсюда жителям российского города приходится забирать тела своих родных для погребения.

Журналистка также сообщила, что в Самаре работают еще три частных морга. В каких условиях они хранят тела, пока неясно.

"Охлажденное мясо": в России частный морг хранит покойников в холодильнике из супермаркета

Напомним, в Пермском крае РФ уже восьмой год подряд проводят фестиваль, во время которого участники соревнуются по метанию коровьего дерьма. Бросают его голыми руками.

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