Охота на таракана обернулась смертью: женщина случайно подожгла дом

Таракан / © Фото из открытых источников

В городе Осан (Южная Корея) молодая женщина случайно устроила масштабный пожар, когда пыталась сжечь таракана самодельным огнеметом. Из-за инцидента погибла ее соседка, которая пыталась спастись из горящего дома.

Об этом сообщили BBC.

Местные СМИ сообщают, что около двадцатилетняя жительница многоэтажки решила уничтожить таракана с помощью зажигалки и легковоспламеняющегося аэрозоля. По словам женщины, она уже пользовалась этим «методом» раньше, но на этот раз пламя перекинулось на вещи в квартире и быстро распространилось по дому.

Полиция города Осан планирует обратиться в суд за ордером на арест подозреваемой. Ей могут предъявить обвинения в поджоге и непредумышленном убийстве по халатности.

В результате пожара погибла женщина, жительница пятого этажа, гражданка Китая примерно 30 лет. Во время возгорания она находилась в квартире с мужем и двухмесячным ребенком. Когда помещение наполнилось дымом, супруги открыли окно и начали звать на помощь. Они передали младенца соседям через окно. Мужчина успел перелезть в соседний дом, но женщина, пытаясь сделать то же самое, сорвалась вниз. Ее госпитализировали, однако медики не смогли спасти жизнь — она умерла через несколько часов.

По данным полиции, дым заполнил лестничную клетку, сделав невозможным эвакуацию. Еще восемь человек пострадали от отравления продуктами горения.

Здание, где вспыхнул пожар, имело коммерческие помещения на первом этаже и 32 квартиры — со второго по пятый. Следствие продолжается.

Правоохранители отмечают: использование зажигалок, аэрозолей или самодельных «огнеметов» для уничтожения насекомых является крайне опасным. Подобные случаи уже случались — в частности, в 2018 году в Австралии мужчина поджег собственную кухню, пытаясь убить тараканов баллоном с инсектицидом.

