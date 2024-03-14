Охота на ведьм: от антиколдовских ритуалов в Анголе погибли 50 человек

Подозреваемых в колдовстве людей заставляют пить "таинственную жидкость", чтобы доказать свою невиновность.

Около 50 человек погибли в Анголе всего за первых два месяца 2024 года после того, как их заставили выпить травяное снадобье, которое должно было доказать были они колдунами или нет.

Об этом пишет CBS News.

Информацию о количестве жертв подтвердила полиция. Местные власти уточнили, что все смертельные случаи зарегистрированы недалеко от центрального города Камакупа.

В интервью журналистам член местного совета Лузия Филемоне обвинила в этих смертях народных целителей, которые используют ядовитую жидкость в своей практике.

"Более 50 жертв заставили выпить эту загадочную жидкость, которая, по мнению народных целителей, доказывает, занимается ли человек колдовством", – сказала она.

Вера в колдовство по-прежнему распространена в некоторых сельских общинах Анголы, несмотря на усилия католической церкви противостоять этому. Ангола является бывшей португальской колонией и большинство населения исповедуют католическую веру, но при этом продолжают обращаться к колдунам и знахарям.

"Это широко распространенная практика – заставлять людей пить предполагаемый яд из-за веры в колдовство", – заявил представитель полиции Антонио Хасси, добавив, что количество случаев растет.

Журналисты отмечают, что в Анголе колдовство не карается законом, поэтому общины решают эту проблему по своему усмотрению. В большинстве случаев жители обращаются к знахарям, или "марабутам", которые готовят токсичный травяной напиток "мбулунго" и дают его выпить предполагаемым колдунам. Считается, что невиновному в колдовстве человеку напиток не причинит вреда, а смерть доказывает вину.

По словам епископа Фирмино Давида из епархии Сумбе в Анголе, местное население прибегает к колдовству, чтобы выбраться из бедности и решить свои социально-экономические проблемы. Он призвал своих соотечественников "помочь спасти людей, которые пытаются зарабатывать на жизнь вредными для общества практиками, включая колдовство и наркотики".

Напомним, в Библии нашли фрагмент, где говорится об Украине и России. Интересный отрывок содержится в Книге псалмов.

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