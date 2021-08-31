Охотился за рыбой и увлекся: на Кинбурнской косе дельфин устроил шоу для отдыхающих (видео)

Охотился за рыбой и увлекся: на Кинбурнской косе дельфин устроил шоу для отдыхающих (видео)

Дельфин заплыл на мель.

На Кинбурнской косе в Николаевской области дельфин устроил шоу для отдыхающих на пляже.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 31 августа.

Туристы сняли дельфина на видео и выложили в соцсети. На нем видно, что дельфин заплыл на мель и плавал буквально в метре от людей. Как выяснилось, он просто охотился за рыбой, увлекся и не заметил, как оказался под самым берегом. Впрочем, только поймал добычу, сразу убежал на глубину.

К слову, к дельфинам на Кинбурне отдыхающие уже привыкли. Но чтобы они подплывали настолько близко — это редкость, говорят люди.

Новости мира: на Кинбурнской косе дельфин устроил шоу для отдыхающих на пляже

Как сообщалось, у Железного Порта в Херсонской области очевидцы сняли шоу дельфинов. Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье обычно можно утром. Приплывает компания красавцев просто к берегу на мель, где купаются люди. Дельфины плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.

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