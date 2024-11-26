Охотница за сокровищами нашла в реке викторианскую "капсулу времени"

Охотница за сокровищами во время одной из речных экспедиций обнаружила удивительную "временную капсулу" из викторианского Лондона.

Об этом пишет издание Mirror.

Джейн Истмен, занимающаяся поиском монет и артефактов на юге Англии, недавно поделилась видео с новой находкой — зеленой стеклянной бутылкой, погруженной в грязь. Более тщательно осмотрев находку дома, Джейн заметила, что на крышке бутылки есть надпись "W&D Harvest Dowgate Dock London".

"120+ летняя бутылка маринованных огурцов, "свежих" из реки! Что ж, вы должны любить капсулу времени, но я точно не ожидала, что она будет в виде 120-летней банки солений, найденной полностью невредимой, все еще укупоренной и с рельефной крышкой", — отметила Истмен.

Она отметила, что не нашла точные даты торговли компании W&D Harvest из Дока Даугейта, Верхняя Темза-стрит, Лондон, однако записи о Уильяме Гарвесте по этому адресу, свидетельствуют, что в 1870-х годах он числился как торговец пряностями и засолщиком, а затем как WandD, продолжавший торговать в 1910 году.

Найдена в реке банка с огурцами. Фото: @myordinarytreasure/Instagram

"Самая бутылка изготовлена из аквастекла с нанесенной кромкой, это, конечно, не тот тип бутылок, который я когда-либо ассоциировала бы с соленьями, и теперь я понимаю, почему эти очень длинные вилки для соления были так популярны в те времена. Другие находки в этом маленьком месте указывают на дату около 1890–1910 годов! Теперь я собираюсь запечатать верхнюю часть воском... и больше никогда не поддаваться искушению открыть ее", — отметила охотница за сокровищами.

Напомним, цифровой художник воспроизвел лицо бабушки Тутанхамона.

Читайте также: