Охотник принес домой дикого кабана: 80-килограммовое животное живет в доме и спит на диване

Бельгийская пара разделяет свой дом с диким кабаном.

Об этом пишет L'Avenir.

Тиффани и Грегори, пара из региона Валлония, уже больше года живут в одном доме со спасенным Оскаром. Все началось около года назад, во время охоты, когда Грегори Гио принес домой 700-граммового кабанчика, которого обнаружили его собаки. Это было 6 декабря, в День святого Николая, и Грегори не хватило духа просто оставить беспомощное животное на свободе, где оно, скорее всего, погибло бы. Он принес его домой к своей партнерше Тиффани Пьер.

Сначала влюбленные даже не думали о том, чтобы оставить кабана, но сосредоточились на уходе за ним и поиске другого решения. Однако Тиффани и Грегори с каждым днем все больше и больше привязывались к маленькому животному. Впоследствии пара со слезами на глазах отвезла маленького Оскара на ферму, где о нем должны были хорошо позаботиться.

"Через несколько дней мы позвонили и попросили забрать его, потому что он буквально морил себя голодом", — рассказала Тиффани. Грегори сказал ей, что если они заберут Оскара, то никогда больше не смогут его отпустить, и годовалый кабан теперь стал частью их семьи.

Они взяли Оскара в свой дом, и хотя им пришлось приспосабливаться к его поведению, они не могли представить жизнь без него.

У Оскара есть свой диван, подушки и одеяла, и он защищает свою территорию, когда гости подходят слишком близко к его собственности. Он встает и начинает рычать, но его хозяева объясняют всем, что это только его дикие инстинкты. Сейчас вес кабана 80 кг. Оскар уже невероятно сильный, но он все еще растет и, вероятно, достигнет 120 килограммов примерно за год.

Кабаны известны своим умом и чрезвычайно сильным обонянием, и Оскар не исключение. Когда он почувствует запах чего-нибудь съедобного в шкафу, он не остановится ни перед чем, чтобы добраться до этого. Вот почему его хозяева никогда не оставляют еду там, где кабан может ее достать, а также на всякий случай сняли ручки со всех шкафов.

У Оскара очень здоровый аппетит. Ежедневно он съедает от 1,5 до 2 кг пищи, в основном овощей и сухого хлеба, хотя не прочь время от времени съесть сладкое.

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Кабан приспособился к домашнему образу жизни. Он никогда не ходит в туалет в доме, а вместо этого предупреждает хозяев, когда ему нужно выйти на улицу. И всякий раз, когда он возвращается внутрь, он не прочь почистить копыта.

"Я сплю с ним на диване", — сказала Тиффани. Он не умеет спать один, даже когда я принимаю душ, ему иногда тяжело. Грегори спит один наверху, я думаю, у Оскара некий Эдипов комплекс".

"Возможно, это была не самая лучшая идея", — в шутку сказал Грегори Гио о решении разделить дом с кабаном, но он не представляет своей жизни без пушистого зверя. У них с Тиффани пока что нет детей, поэтому они балуют Оскара.

Напомним, ранее украинский военный приручил маленького дикого кабанчика, нашедшего на передовой. Боец собственноручно кормил животное молоком из бутылочки.

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