Охотники поймали "аллигатора-монстра" весом 360 кг и побили рекорд – фото

Американские охотники установили новый рекорд штата Миссисипи после того, как поймали огромного аллигатора.

Об этом пишет ladbible.com.

Группа охотников была на реке Язу, когда наткнулась на огромного хищника. После непростой борьбы им удалось вытащить рептилию на борт.

Когда они, наконец, вернули его на сушу, получили известие, что им удалось поймать крупнейшего аллигатора во всем штате.

Аллигатор-рекордсмен / Фото: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks

Имея длину более 4 метров и вес 360 кг, он побил предыдущий рекорд, который держался последние шесть лет. Тогда аллигатор был примерно такой же длины, но меньший весом.

По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи, обхват живота "монстра" составлял 167 см, а толщина хвоста – 118 см.

Аллигатор-рекордсмен / Фото: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks

Фото отлова было опубликовано на официальной странице Департамента дикой природы штата Миссисипи в Facebook.

Реагируя на снимки, некоторые люди были ошеломлены размером существа.

Боже мой, это монстр

Боже мой… какой монстр! Вы их выращиваете в Миссисипи! Поздравляю с большим уловом

В интервью Mirror Дон Вудс сказал, что вытащить аллигатора было непросто.

"Мы поддевали его восемь или девять раз, и он продолжал отрываться", — сказал он. "Он спускался, садился, а потом уходил. Он продолжал ходить под бревнами. Он знал, что делал. Самое безумное, что он оставался на том же месте".

Аллигатор-рекордсмен / Фото: Red Antler Processing

В последние 18 лет законы штата разрешают охоту на аллигаторов в определенное время в рамках постоянных усилий по поддержанию популяции на стабильном уровне. Эта группа поймала рекордсмена на второй день сезона, который продлится до следующей недели.

Чтобы получить разрешение на охоту на эти существа в этот период, людям необходимо иметь специальное разрешение, которых только 920.

Напомним, мужчина за шесть лет построил робота из фильма и теперь ходит с ним в бар. Он утверждает, что его робот на 99% соответствует "Джонни 5" из фильма 1986 года "Краткое замыкание".

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