Охотники заявили, что застрелили чупакабру: похожа на вампира и с "человеческими руками" (фото)

Бразильские охотники заявили, что застрелили мифическое, похожее на вампира, существо, известное как "чупакабра".

Об этом пишет Daily Star.

Кровавый зверь якобы терроризировал фермеров, убивая крупный рогатый скот недалеко от Сан-Паулу.

Поговаривают, что похожее на демона существо, иначе известное как "козосос", пьет кровь домашних животных. Однако никогда не было убедительных доказательств того, что оно действительно существует. Группа мужчин заявила, что они застрелили "чупакабру" в лесу в Гия-Лопис-да-Лагуне.

Бразильские охотники заявили, что застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот с видео

Как "доказательство", они опубликовали кадры с мертвым животным. Кажется, что у него есть "человеческие руки", а также тонкие острые зубы. Тело существа примерно размером с большую обезьяну.

Бразильские охотники заявили, что застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот с видео

Один из охотников вспомнил, что они наткнулись на "вампира", охотясь на кабана на краю города. Он утверждает, что они преследовали монстра, прежде чем застрелить его.

Бразильские охотники заявили, что застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот с видео

Но не все полагают, что это легендарное существо. Некоторые скептики сказали, что это может быть разлагающееся тело обезьяны. Также они отметили, что животное, казалось, было мертвым в течение нескольких дней.

Местные власти пока не прокомментировали инцидент.

Напомним, таможенники конфисковали у путешественницы коробку с фекалиями жирафа. Она призналась, зачем их привезла.

Читайте также: