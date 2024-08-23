Охранник Букингемского дворца смешно поскользнулся и шлепнулся — видео

Он сделал вид, что ничего не произошло.

Охранник Букингемского дворца поскользнулся и упал при исполнении служебных обязанностей. Надеясь, что никто не заметит его падения, он быстро поднялся и продолжил поступать так, будто ничего не произошло.

Об этом пишет New York Post.

К его несчастью, Энтони Смит, турист из Ливерпуля, Англия, снял неудобный момент, когда охранник приземлился на спину.

"Я просто снимал наугад, и он просто упал", – объяснил Смит. "Мне пришлось пересмотреть видео, чтобы поверить в это".

В клипе видно, как охранник в высокой шапке и красном кителе идет, не останавливаясь, пока одна нога не теряет сцепления с землей и мужчина не приземляется на ягодицы. На заднем плане слышно, как очевидцы смеются над падением.

"Смотревшие люди были шокированы – все говорили: "Это только что произошло?" – поделился Смит.

Тем временем королевский гвардиец быстро собрался с мыслями, поправил шляпу и форму, переставил винтовку и вернулся на позицию.

"Он быстро подскочил и привел себя в строй, а затем сразу же вернулся в бой", — сказал Смит.

Многих людей этот случай с охранником Дворца рассмешил, поскольку они, как известно, сохраняют суровое поведение, несмотря на то, сколько туристов пытаются вывести их из транса.

По данным британской армии, высококвалифицированные солдаты, охраняющие внешнюю часть дворца королевской семьи, научены быть готовыми ко всему. Работа требует от кандидатов прохождения оценки физической подготовки и теста "Батарея новобранцев Британской армии", однако есть некоторые негласные правила, которые должны соблюдаться охранниками. К примеру, охранников нельзя касаться, если кто-то это делает, они имеют право кричать на них, охранники не могут улыбаться или свободно передвигаться во время несения службы. Правила указывают, что после того, как они не двигаются по крайней мере 10 минут, они могут пройтись по улице, чтобы размять ноги и не потерять сознание. Работа даже требует, чтобы военнослужащие потеряли сознание определенным образом. Несмотря на строгие правила, члены Королевской гвардии получают начальную зарплату около 33 000 долларов, а льготы содержат субсидированное питание, бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь, а также недорогое жилье.

Напомним, недавно конь королевской гвардии укусил туристку. Она подошла слишком близко к животному.

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