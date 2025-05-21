Охранники тюрьмы поймали кота, который переносил наркотики: видео

© скриншот с видео

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Охранники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота, когда тот пытался перепрыгнуть через забор с наркотиками в пакетах, прикрепленных к его телу клейкой лентой.

Видео этого события опубликовали местные власти.

Как сообщает CBS News, кот перевозил более 230 граммов марихуаны и 67 граммов кокаина, упакованных в два пакета.

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Охранникам удалось схватить животное до того, как наркотики попали в руки заключенных.

На изображениях, опубликованных властями, видно, как агент перелезает через ограждение по периметру, чтобы поймать кота, а затем кадры изнутри тюрьмы, где охранники осторожно вынимают пакеты из его тела.

Дата публикации 19:17, 21.05.25 Количество просмотров 10 В Коста-Рике поймали кота, который нес наркотики в тюрьму

«Благодаря быстрой реакции охранников животное было поймано, а пакеты изъяты, что предотвратило их попадание к заключенным», — говорится в официальном заявлении.

Пойманного кота передали в Национальную службу охраны здоровья животных Коста-Рики, где его обследуют.

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Между тем, власти начали расследование, чтобы установить лицо или лиц, которые использовали животное для этой цели.

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