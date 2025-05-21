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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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Охранники тюрьмы поймали кота, который переносил наркотики: видео

Охранникам удалось схватить животное до того, как наркотики попали в руки заключенных.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кот с наркотиками

© скриншот с видео

Охранники тюрьмы в Коста-Рике поймали кота, когда тот пытался перепрыгнуть через забор с наркотиками в пакетах, прикрепленных к его телу клейкой лентой.

Видео этого события опубликовали местные власти.

Как сообщает CBS News, кот перевозил более 230 граммов марихуаны и 67 граммов кокаина, упакованных в два пакета.

Охранникам удалось схватить животное до того, как наркотики попали в руки заключенных.

На изображениях, опубликованных властями, видно, как агент перелезает через ограждение по периметру, чтобы поймать кота, а затем кадры изнутри тюрьмы, где охранники осторожно вынимают пакеты из его тела.

«Благодаря быстрой реакции охранников животное было поймано, а пакеты изъяты, что предотвратило их попадание к заключенным», — говорится в официальном заявлении.

Пойманного кота передали в Национальную службу охраны здоровья животных Коста-Рики, где его обследуют.

Между тем, власти начали расследование, чтобы установить лицо или лиц, которые использовали животное для этой цели.

Напомним, в Новой Зеландии благотворительная организация Auckland City Mission случайно раздала малообеспеченным людям конфеты со смертельной дозой метамфетамина

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