Охраннику кладбища, который самостоятельно воспитывает шестерых детей, подарили машину

Отцу шестерых детей, полгода ездившему на работу на велосипеде, подарили новую машину.

Об этом пишет PEOPLE.

Исаак Тейлор из Розвилла, штат Калифорния, США, шесть месяцев назад попал в ДТП. В связи с этим охраннику кладбища пришлось ездить на работу на велосипеде.

У мужчины пять дочерей и один сын в возрасте от 3 до 19 лет, и он постоянно заботится о двух своих младших дочерях. Папа-одиночка проезжал на велосипеде 25 км туда и обратно на работу после того, как провожал каждого из своих детей в школу.

Лидеры некоммерческой организации Family Promise, помогавшей Тейлору, когда он раньше был бездомным, попытались номинировать его для пожертвования после того, как узнали, что у него нет машины. Тейлор был выбран для получения недавно отреставрированного Hyundai Elantra 2019 года – с полной оплатой.

Отцу-одиночке подарили машину / Фото: скриншот с видео

"Я плакал, как ребенок", – поделился мужчина. "Слезы радости. Слезы боли от езды на велосипеде туда и обратно. Все началось — через что я прошел, чтобы добраться туда, где сейчас нахожусь".

Сообщается, что охраннику подарили машину в рамках программы награждения автомобилями достойных членов сообщества.

Тейлор добавил, что "в мире есть замечательные люди", и он надеется когда-нибудь отплатить им за это.

Напомним, женщина в течение 20 лет ежедневно приходила на станцию метро, чтобы услышать голос покойного мужа. Более 40 лет назад он записал все объявления на станции.

Читайте также: