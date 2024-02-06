Охваченный чувством вины отец разрыдался, когда давно потерянный сын нашел его через 35 лет

Отец впервые встретил своего первенца спустя 35 лет.

Он объяснил Reddit, что девушка, с которой он встречался в школе, узнала о беременности примерно в то же время, когда их отношения развалились.

Однако она убедила мужчину, что его будущий ребенок на самом деле был от ее нового партнера, а не от него. Но мужчина думал об этом всю свою жизнь и решил пройти тест ДНК в надежде, что однажды он откроет правду.

Он сказал: "На прошлой неделе я получил сообщение через генетический веб-сайт от участника, только что прошедшего тест ДНК. Сообщение начиналось со слов: "Я знаю, что это немного странно", на что я могу лишь сказать, что это преуменьшение. Я встречался с девушкой, которая, как мне казалось, была любовью всей моей жизни, в старшей школе и чуть позже, но отношения закончились плохо – я отчаянно хотел продолжить отношения, но она их закончила. Она начала встречаться с другими парнями и вскоре рассказала всем, что она была беременна и в результате вышла замуж. Она заверила меня, что ребенок не мой и "ни в коем случае не может быть", но я всегда задавал этот вопрос. Перенесемся на 35 лет вперед, и я получаю сообщение от моего сына, о котором я никогда не знал, а также о нескольких внуках".

Он поделился, что этот "сюрреалистический и эмоциональный" момент заставил его оплакивать отношения, которых у него никогда не было с сыном, но теперь он надеется, что его примут как часть его жизни. Он добавил: "Это привело к ощущению невероятной вины и печали, связанной с потерей долгосрочных отношений и тем, что могло бы быть, если бы мне позволили быть частью его жизни".

Юзер добавил, что у него прекрасно сложилась жизнь – он женат более 30 лет, имеет четырех взрослых детей, двух внуков, успешную карьеру и все, чего он хотел.

"Я не был уверен, что буду отвечать, и поговорил со своей женой, которая невероятно поняла, поддержала и ободрила меня. Итак, я ответил и несколько раз разговаривал с ним по телефону, и я думаю, что мы оба хотим изучить возможность отношений, но я также хочу быть уверенным, что не оказываю на него никакого давления, и, конечно, знать что, по правде говоря, отношения должны быть на том уровне, который ему и его жене комфортен. Я также не хочу, чтобы это повредило его отношениям братьями, сестрами и матерью".

Он похвалил своего сына за его "силу и смелость" обратиться к нему, не зная, ответит ли он. Обращаясь за советом, он добавил: "Я просто не могу справиться с глубоким чувством вины за то, что меня не было рядом с моим сыном, и скорбью по потерянными 35 годами. Я несколько раз плакал с ним по телефону настолько, что нам пришлось каждый раз делать паузу в разговоре на несколько минут, чтобы я мог восстановить самообладание. Есть ли какие-то предложения о том, как мне продолжить построение этих новых отношений, меняющих жизнь, познакомить четырех сводных братьев и сестер, стараясь при этом не навредить?".

Комментируя его сообщения, один из пользователей сказал: "Та же ситуация, но я ребенок, и я узнал об этом первым. Мой биологический папа замечательный, и я так рад, что мы связались. Самый главный совет — позвольте сыну контролировать развитие отношений. Не будьте настойчивы, и если вы в чем-то не уверены, просто спросите". Другой пользователь добавил: "Мама моей подруги была усыновлена и обратилась к своей давно утраченной биоме. Биомама буквально просто сказала ей: "Я рада, что у тебя все в порядке, но ты все еще для меня секрет. Семья и я не хотим отношений".

Напомним, женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее дедушка на самом деле инсценировал смерть и прошел 1500 км к другой. Родные думали, что он скончался.

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