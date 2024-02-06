Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Охваченный чувством вины отец разрыдался, когда давно потерянный сын нашел его через 35 лет

Охваченный чувством вины отец разрыдался, когда давно потерянный сын нашел его через 35 лет

Сын нашел своего родного отца спустя 35 лет / Фото: Getty Images

Теперь мужчина надеется построить отношения с первенцем и его семьей.

Отец впервые встретил своего первенца спустя 35 лет.

Он объяснил Reddit, что девушка, с которой он встречался в школе, узнала о беременности примерно в то же время, когда их отношения развалились.

Однако она убедила мужчину, что его будущий ребенок на самом деле был от ее нового партнера, а не от него. Но мужчина думал об этом всю свою жизнь и решил пройти тест ДНК в надежде, что однажды он откроет правду.

Он сказал: "На прошлой неделе я получил сообщение через генетический веб-сайт от участника, только что прошедшего тест ДНК. Сообщение начиналось со слов: "Я знаю, что это немного странно", на что я могу лишь сказать, что это преуменьшение. Я встречался с девушкой, которая, как мне казалось, была любовью всей моей жизни, в старшей школе и чуть позже, но отношения закончились плохо – я отчаянно хотел продолжить отношения, но она их закончила. Она начала встречаться с другими парнями и вскоре рассказала всем, что она была беременна и в результате вышла замуж. Она заверила меня, что ребенок не мой и "ни в коем случае не может быть", но я всегда задавал этот вопрос. Перенесемся на 35 лет вперед, и я получаю сообщение от моего сына, о котором я никогда не знал, а также о нескольких внуках".

Он поделился, что этот "сюрреалистический и эмоциональный" момент заставил его оплакивать отношения, которых у него никогда не было с сыном, но теперь он надеется, что его примут как часть его жизни. Он добавил: "Это привело к ощущению невероятной вины и печали, связанной с потерей долгосрочных отношений и тем, что могло бы быть, если бы мне позволили быть частью его жизни".

Юзер добавил, что у него прекрасно сложилась жизнь – он женат более 30 лет, имеет четырех взрослых детей, двух внуков, успешную карьеру и все, чего он хотел.

"Я не был уверен, что буду отвечать, и поговорил со своей женой, которая невероятно поняла, поддержала и ободрила меня. Итак, я ответил и несколько раз разговаривал с ним по телефону, и я думаю, что мы оба хотим изучить возможность отношений, но я также хочу быть уверенным, что не оказываю на него никакого давления, и, конечно, знать что, по правде говоря, отношения должны быть на том уровне, который ему и его жене комфортен. Я также не хочу, чтобы это повредило его отношениям братьями, сестрами и матерью".

Он похвалил своего сына за его "силу и смелость" обратиться к нему, не зная, ответит ли он. Обращаясь за советом, он добавил: "Я просто не могу справиться с глубоким чувством вины за то, что меня не было рядом с моим сыном, и скорбью по потерянными 35 годами. Я несколько раз плакал с ним по телефону настолько, что нам пришлось каждый раз делать паузу в разговоре на несколько минут, чтобы я мог восстановить самообладание. Есть ли какие-то предложения о том, как мне продолжить построение этих новых отношений, меняющих жизнь, познакомить четырех сводных братьев и сестер, стараясь при этом не навредить?".

Комментируя его сообщения, один из пользователей сказал: "Та же ситуация, но я ребенок, и я узнал об этом первым. Мой биологический папа замечательный, и я так рад, что мы связались. Самый главный совет — позвольте сыну контролировать развитие отношений. Не будьте настойчивы, и если вы в чем-то не уверены, просто спросите". Другой пользователь добавил: "Мама моей подруги была усыновлена и обратилась к своей давно утраченной биоме. Биомама буквально просто сказала ей: "Я рада, что у тебя все в порядке, но ты все еще для меня секрет. Семья и я не хотим отношений".

Напомним, женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее дедушка на самом деле инсценировал смерть и прошел 1500 км к другой. Родные думали, что он скончался.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация