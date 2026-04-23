Окаменевший лес в возрасте 200 миллионов лет: где увидеть уникальные "каменные" деревья

Petrified Forest National Park / © Фото из открытых источников

В США, среди пустыни штата Аризона, расположен Petrified Forest National Park — одно из самых больших в мире скоплений окаменевшей древесины, возраст которой достигает около 200 миллионов лет. Это место считается подлинным «окном в прошлое» Земли.

Об этом говорится в материале IFL Science.

В парке сохранились сотни окаменевших стволов деревьев, когда-то росших еще в эпоху позднего триаса. Кроме того, здесь обнаружены остатки древних растений и животных – от папоротников до ранних динозавров и гигантских амфибий.

Окаменение деревьев происходит в особых условиях: органические ткани постепенно замещаются минералами, такими как кремнезем, кальцит или даже опал. Этот процесс может длиться от тысяч до миллионов лет и возможен только тогда, когда древесина быстро оказывается под слоями осадков, например грязи или вулканического пепла.

Со временем эти слои уплотняются, превращаясь в камень, а сами деревья – в минерализованные «копии» сохранившейся структуры. В случае Аризоны окаменевшие стволы были погребены в геологической формации Чинле, а впоследствии подняты на поверхность из-за тектонических процессов и эрозии.

Сегодня парк привлекает туристов и учёных со всего мира. В то же время, там действуют строгие правила: забирать даже небольшие фрагменты окаменевшей древесины запрещено, ведь это может уничтожить ценную научную информацию о прошлом планеты.