«Оказались в чистилище»: пассажиры «бесконечного» круиза припомнили тревожные знаки перед высадкой в Камбодже

«Бесконечный» круиз завершился в Камбодже / © LADbible

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Жители «бесконечного» круиза Odyssey рассказали о предупреждающих знаках перед тем, как их высадили в Камбодже. В частности, изменения в маршрутах и услугах на борту были одними из первых признаков, которые они наблюдали в течение последних нескольких месяцев до завершения «бесконечного» круиза.

Об этом пишет LADbible .

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Круиз Villa Vie Residences обещал своим жителям уникальную возможность иметь постоянное жилье на борту круизного лайнера, постоянно путешествующего по миру.

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Комнаты на борту Odyssey стоили от 119 999 долларов до 349 999 долларов. Также были варианты аренды, в частности с правом выкупа и трехлетние сроки.

Несколько пассажиров сказали, что продали свой дом и имущество, чтобы принять участие в приключении, которое должно было сделать остановки более чем в 400 портах, что займет около трех с половиной лет, чтобы обойти мир, прежде чем снова отправиться в путь.

Однако на прошлой неделе появилась новость о том, что «бесконечный» круиз завершился в Камбодже, а жителям приказали выйти на берег из-за роста цен на топливо.

Компания сообщила, что ее расходы на топливо выросли с исторического среднего показателя в 1800 долларов за каюту до примерно 6000 долларов – 8000 долларов в некоторых частях Азии.

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Американская пара Пол и Линн Монтойя рассказали, что пассажиры испытали «всякие эмоции», когда им сказали, что им придется покинуть круиз.

Однако Пол также сказал, что хотя новость стала шоком, она не была неожиданностью, поскольку были предупреждающие признаки того, что компания «уже некоторое время испытывает проблемы».

«Они сменили маршруты. Мы потеряли интернет из-за неуплаты Starlink. Уровень питания резко снизился за последние несколько месяцев», – сказал он.

Изменения в маршрутах

Теперь другие жители также открыто рассказали об изменениях в маршрутах, отмене услуг и «постоянных обращениях» в компанию с просьбой о возврате денег на горючее.

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Житель Клод Садовский недавно рассказал, что Odyssey начал кружить вокруг одного района, поскольку финансовая ситуация, казалось, ухудшалась.

«Мы двигались все меньшим и меньшим кругом. Я зарегистрировался на кругосветный круиз и оказался в чистилище», – сказал он.

Он присоединился к «бесконечному» круизу, когда тот впервые отправился в плавание в сентябре 2024 года, но решил сойти и вернуться домой в октябре, поскольку его все больше раздражали изменения в маршруте.

Business Insider сравнил несколько измененных маршрутов и обнаружил, что между октябрем 2024 и октябрем 2026 лайнер посетил 54 страны, но зашел только в 198 портов – на 28%, чем планировалось первоначально.

Бывшая жительница Odyssey Анжела Нуран Гоктюрк сказала: «Мы бесчисленное количество раз посещали некоторые из тех же портов за последние несколько месяцев».

За несколько недель до того, как Садовский покинул круиз, другая жительница лайнера Старр Дэвис также приняла решение уйти, потому что «надоели все эти звонки за наличные деньги».

«Корабль был просто скороваркой», – сказала Дэвис.

Сервисы, которые были на борту, также пострадали

Между тем, в интервью Daily Mail Линн сказала: «Стало очевидно, что компания имеет значительные долги. Мы начали терять многие наши услуги».

Она добавила: «Наш интернет несколько раз прерывался, поэтому мы не могли проверить наши банковские счета, оплатить счета или позвонить по телефону домой. Потом у нас исчезло телевидение, и стали задавать еще больше вопросов. Но, несмотря на это, компания снова попросила нас о деньгах на горючее».

На прошлой неделе соучредитель и исполнительный глава Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон заявил, что компания была вынуждена принять меры по сокращению расходов.

«Были изменения в маршруте», – заявил он.

Он сказал, что у компании «не было другого выбора», кроме как внести изменения из-за роста цен на топливо.

Комментируя изменения в услугах, включавших поправки к способу подачи пищи и перебои в интернете, Петтерсон объяснил: «Мы сокращали там, где жильцы это меньше всего чувствовали, и этот баланс иногда был сложным».

Напомним, что пятидесятидвухлетняя путешественница Либби Ром три года не сходит с круизного лайнера Sky Princess. Женщина путешествует по океанам уже более трех лет и получила самый высокий элитный статус лояльности, который предоставляет ей доступ к уникальным бесплатным услугам.

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