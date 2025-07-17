Оказалось, что большинство диагнозов аллергии могут быть ошибочными — новое исследование

Аллергия / © Getty Images

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Миллионы людей по всему миру, включая три миллиона британцев, считают себя аллергиками на пенициллин. Но новое исследование из Великобритании обнаружило: почти 90% из них могут безопасно употреблять этот жизненно необходимый антибиотик.

Об этом пишет Daily mail.

Ученые наблюдали более 300 пациентов, которые имели отметку об аллергии, но не имели истории серьезных реакций. Им провели тестирование, после чего у 88% людей диагноз был официально снят.

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«Это открывает путь к более эффективному лечению инфекций и уменьшению использования менее эффективных антибиотиков», — объясняет доктор Джонатан Сендоу из Университета Лидса.

Альтернатива пенициллину — это часто антибиотики широкого спектра действия. Они не только менее эффективны, но и повышают риск развития устойчивых инфекций, таких как MRSA.

Исследователи отмечают: ложная аллергия может стоить жизни. По данным Королевского фармацевтического общества она связана с дополнительными 6 смертями на 1000 пациентов в год.

Ученые призывают пациентов обратиться к врачу и пройти проверку. Ведь пенициллин не враг, а один из самых мощных союзников в борьбе с инфекциями.

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Напомним, мечта о пушистом друге не должна умереть из-за аллергии. Некоторые породы кошек имеют значительно более низкий уровень аллергенов и могут стать идеальными компаньонами даже для чувствительных людей.