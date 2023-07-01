Оказывается, это совсем не мусорное ведро: где чаще всего скапливаются бактерии в доме

В наших домах есть предметы, которым во время уборки нужно уделять больше внимания, чем мы обычно делаем. Там ведь размножаются патогенные микроорганизмы. Где наибольшее скопление бактерий в доме? И нет, это не помойка.

Холодильник

Если в холодильнике испортился продукт, нужно не только выбросить его в свалку, но и сразу помыть все полочки. Поскольку споры бактерий разлетаются и сами по себе никуда не исчезают.

Мыть лучше дезинфицирующим неабразивным средством, а сами продукты обязательно храните в герметичных контейнерах. Овощи и фрукты лучше очищать и хранить в целлофановых пакетах.

Особо большое скопление бактерий всегда наблюдается на ручке холодильника. Поэтому не забывайте тщательно протирать ее всякий раз, когда убираете на кухне.

Стиральная машина

Из-за неправильной эксплуатации в стиральной машине может появиться плесень. Поэтому специалисты советуют после каждой стирки оставлять люк и лоток для порошка открытыми, чтобы они полностью высыхали.

Уплотнительные резины также каждый раз протирайте сухой салфеткой. Раз в месяц также рекомендуется запускать стиральную машину с пустым барабаном, выбирая режим стирки в горячей воде. Добавляйте при этом средство от накипи или обычную лимонную кислоту.

Доска для нарезки продуктов

На кухонных досках, особенно на деревянных, накапливается много микробов и даже может завестись грибок. Доска для нарезки постоянно соприкасается с сырым мясом и рыбой. Поэтому каждый раз после использования обязательно тщательно промывайте ее под горячей водой, чтобы микроорганизмы не попали в ваш организм. Дополнительно можно ополоснуть доску уксусом. После этого не забудьте полностью высушить в хорошо проветриваемом месте.

Лучше всего, когда на кухне есть несколько досок: для нарезки мяса, рыбы, овощей, хлебных изделий.

Губка для посуды

В губках для мытья посуды обитают болезнетворные бактерии, в частности, кишечная палочка, сальмонелла, стафилококк. Чтобы на ней не задерживались остатки пищи, нужно тщательно ополаскивать губку каждый раз после мытья посуды. А потом еще и полностью просушивать в микроволновке. Желательно менять губку каждые 10 дней.

А вот кухонные полотенца нужно стирать раз в две недели при высокой температуре.

зубная щетка

На зубной щетке накапливается особенно много бактерий, поэтому стоматологи рекомендуют менять ее раз в три месяца.

После продолжительного использования на щетинках появляются микротрещинки, в которых скапливаются остатки пищи и микробы. Поэтому зубная щетка перестает чистить зубы, а наоборот загрязняет их. Поэтому ее следует заменить сразу, как только вы заметили хотя бы минимальный износ.

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