Оказывается, можно говорить "точка", но это не "крапка": говорим по- украински правильно

Можно ли использовать в украинском языке слово "точка"

Часто возникает вопрос, есть ли в украинском языке такое слово как "точка", можно ли его использовать и чем, в таком случае, оно отличается от слова "точка"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко ответил на эти вопросы. По словам языковеда, слово "точка" используется в нашем языке, но в другом смысле, чем слово "крапка".

Языковед отмечает, что в украинском языке используется слово "точка", но оно используется в другом смысле, чем "крапка".

Что означает слово "точка"

По словам учителя, "слово "точка" используется в математике, физике, географии, в военном деле. Например, точка опоры, точка пересечения, торговая точка, огневая точка". Смешно звучало бы, например, сочетание слов "торговая крапка".

В то время как крапка – это знак препинания или точка на определенном фоне, подчеркнул языковед.

Кстати, часто употребляют такое словосочетание как "точка зрения", оно распространено во многих европейских языках. Но Авраменко советует отдавать предпочтение словосочетанию "на мій погляд".

Вот сравните: "З моєї точки зору, добро завжди перемагає" и "На мій погляд, добро завжди перемагає", — отмечает Александр Авраменко.

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